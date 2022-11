Sirenenalarm für Löschzüge der Feuerwehr Hemer

Hemer. In Hemer heulten am Freitagmorgen im gesamten Stadtgebiet die Sirenen. Das war der Grund.

Nach dem hupenden Bagger in der Nacht, hat ein Sirenenalarm im gesamten Stadtgebiet die Hemeraner am Freitagmorgen aufgeschreckt. Gegen 9.18 Uhr löste eine Brandmeldeanlage im Logistikzentrum der Firma Grohe im Industriepark Edelburg in Hemer aus.

Mitarbeiter melden Brandgeruch

Mitarbeiter des Unternehmens meldeten zudem Brandgeruch und sorgten so für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Großalarm für alle Löschzüge

Die Feuerwehr löste Großalarm für alle Löschzüge aus, die sich auf den Weg zur Edelburg machten. Vor Ort konnte jedoch nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte kein Feuer entdeckt werden. Gegen 10 Uhr rückten die Einheiten wieder ab.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer