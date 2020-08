Sirenenalarm für vier Löschgruppen

Becke. Sirenen riefen am Donnerstagmorgen die Löschgruppen Becke, Landhausen, Deilinghofen und Mitte zum Einsatz. Um kurz vor 9 Uhr wurde die Feuerwehr Hemer zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Becke gerufen. In einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet Edelburg hatte die Anlage, wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes, ausgelöst und somit für einen Alarm auf der Feuerwache gesorgt. Nachdem bei der Erkundung nichts festgestellt wurde, konnten die 30 Einsatzkräfte nach gut 20 Minuten wieder einrücken.