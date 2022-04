Sondernutzung So entlastet die Stadt Hemer Gastronomen und Einzelhändler

Hemer. Die Corona-Pandemie hat den Einzelhandel und die Gastronomie in Hemer hart getroffen. Jetzt hat die Stadt beschlossen, die Betriebe zu entlasten.

Die gastronomischen Betriebe waren aufgrund der Corona-Pandemie und der kurzfristigen Schließung von Ladengeschäften wirtschaftlich stark betroffen. Deshalb wird die Stadt Hemer auch im Jahr 2022 auf die Sondernutzungsgebühren der Hemeraner Gastronomen und Geschäftsinhaber mit Warenauslagen verzichten. Das kündigte die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung an.

Diese Entscheidung haben die Ratsfraktionen mit ihren Vorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Knut Kumpmann (UWG) und Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (GAH), Arne Hermann Stopsack (FDP) und Niclas Münzer (Die Linke) gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schweitzer und Kämmerer Sven Frohwein gefasst.

Sondernutzungsgebühren fallen an, wenn Waren auf Bürgersteigen ausgestellt oder Außengastronomie auf öffentlichen Flächen angeboten wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer