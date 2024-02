In Haus Hemer kleideten sich die Sternsinger an und zogen von dort aus von Haus zu Haus, um den Segen an die Haustüren zu bringen.

Soziales So erfolgreich waren die Sternsinger in Hemer

Hemer Die Hemeraner Sternsinger können sich über ein stolzes Spendenergebnis freuen. Der Einsatz trotz Regens und Kälte hat sich gelohnt.

Ein neuer Rekord konnte zwar nicht aufgestellt werden, doch mit dem Spendenergebnis knüpfen die Hemeraner Sternsinger an die Erfolge der Vor-Corona-Jahre an. 24.075 Euro sind bis Ende Januar gespendet worden. Der Dank aller Sternsinger und der Kirchengemeinden geht an alle Unterstützer.

Dass das Ergebnis erst jetzt feststeht, liegt zum einen an der komplizierten Einzahlung des Münzgeldes und zum anderen an den Überweisungen. Viele Bürger nutzen mittlerweile den „Segen to go“, haben den Segensaufkleber und Überweisungsträger in Geschäften mitgenommen und später auf das Spendenkonto eingezahlt.

Sternsinger litten unter Dauerregen und Kälte

Dadurch kann auch etwas ausgeglichen werden, dass die Sternsinger nicht mehr zahlreich genug sind, um alle Haushalte aufzusuchen. Insgesamt waren in St. Vitus 95 Sternsinger unterwegs. Sie mussten in diesem Jahr Regen und Kälte trotzen. Vor allem am Sonntag mussten einige Kindergruppen wegen eiskalter Füße und Hände vorzeitig abbrechen.

Im vergangenen Jahr konnten sich die Hemeraner Sternsinger über einen neuen Spendenrekord freuen. Über 27.000 Euro sind gespendet worden. Der Erlös kommt dem Aktionskreis Pater Beda zugute. In acht Themenhäusern, die früher Waisenkinder beherbergten, werden im Verein des Kinderdorfes in Simões Filho spezifische Bildungsangebote für über 500 Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre durchgeführt. Dazu gehören Angebote in den Bereichen Sport, Musik, Kunsthandwerk, digitale Inklusion, Gartenbau, Bäckerei und Konditorei, Kultur und Theater sowie auch zur Stärkung der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe.

