Die Feuerwehrleute aus Hemer und Iserlohn haben in einem beweglichen Ausbildungscontainer mit einer Rauchgasdurchzündungsanlage geübt.

Feuerwehr So heiß wurde es bei der Feuerwehrübung in Hemer

Hemer Feuerwehrleute aus Hemer und Iserlohn konnten unter realistischen Bedingungen den Ernstfall proben. Das Programm sehr anstrengend. So sah es aus.

Für den Ernstfall haben am Samstag und Sonntag bei einer Großübung Kameraden der FeuerwehrHemer, Iserlohn und Menden auf dem Verkehrsübungsplatz am Sauerlandpark trainiert. Der Stadtfeuerwehrverband Hemer hatte die Übung organisiert. Zum Einsatz kam dabei ein beweglicher Ausbildungscontainer mit einer Rauchgasdurchzündungsanlage. Das Team von Fire-BeCondA, einem Ausbildungszentrum in Sickte bei Braunschweig, schulte die heimischen Blauröcke in der sogenannten Heißausbildung.

+++ Mehr aus Hemer: Helikoptereinsatz nach häuslichem Unfall +++

In vier Übungseinheiten von jeweils circa vier Stunden wurden immer 20 Kameraden geschult. Wobei die Feuerwehr Hemer mit 50 Teilnehmern den Großteil stellte, aus Iserlohn waren 20 Kameraden am Start und aus Menden ließen sich immerhin zehn Kameraden die interessante Schulung nicht entgehen. Darunter waren jeweils sowohl Hauptamtliche als auch Freiwillige. Für fast alle war es eine Premiere in dem beweglichen Ausbildungscontainer mit einer Rauchgasdurchzündungsanlage.

Hitzestress bei bis zu 120 Grad für Feuerwehr Hemer

Die Hemeraner Kameraden hatten bereits vor der Großübung schon zwei theoretische Unterrichtseinheiten in den vergangenen Wochen in der Feuerwache Hemer durchlaufen.

Vor Ort fand zunächst eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung statt. Dabei wurden die Kameraden über mögliche Gefahren, die sie bei der Übung hätten erwarten können, aufgeklärt. „So werden sie für den Übungseinsatz im Container sensibilisiert“, so Martin Knobloch, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Hemer. Anschließend standen Trockenübungen auf dem Programm. Unter anderem wurde der richtige Umgang mit dem Hohlstrahlrohr, das hinterher beim Löschen des brennenden Rauches im Container zum Einsatz kam, geübt. Denn schließlich musste dort bei null Sicht jeder Handgriff sitzen.

+++ Lesen Sie auch: Großer Einsatz für weitere Stolpersteine in Hemer +++

Unter schwerem Atemschutz – wobei die Sauerstoffflaschen bei der Dauerbelastung für etwa 30 Minuten reichten – ging es letztendlich in die Rauchgasdurchzündungsanlage, in der bei 100 bis 120 Grad Hitzestress simuliert wurde. Im Inneren erwartete die Schulungsteilnehmer ein Atemschutznotfalltraining, bei dem eine schnelle Rettung erfolgen musste. Dabei galt es auch die Rauchgase zu lesen, was beim Absuchen von Räumen mit Durchzündungen immens wichtig ist. Je nach brennendem Material verändert sich nämlich die Farbe des Rauchgases.

Mit dieser Großübung wollen wir die Leistungsfähigkeit fördern. Martin Knobloch, stellvertretender Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Hemer

Der Einsatz unter Atemschutz im Innenangriff gehört zu einer der komplexesten und gefährlichsten Aufgaben der Feuerwehr. Da sind Sicherheit und Routine von großem Vorteil. „Mit dieser Großübung wollen wir die Leistungsfähigkeit fördern“, so Knobloch.

Die Großübung hatte die Feuerwehr Hemer im Sauerlandpark organisiert. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Den Einsatz der mobilen feststoffbefeuerten Brandübungsanlage ließen sich die Verantwortlichen etwas kosten. Im Ernstfall kann durch die Übung Leben gerettet werden. Deshalb investierte man gerne die 20.000 Euro für die zweitägige Ausbildung. „Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Sponsoren“, so Andreas Haun, der Geschäftsführer des Stadtfeuerwehrverbandes Hemer. Als Hauptsponsoren konnten im Vorfeld die Stadt Hemer sowie der Rotary Club Hemer und das Edeka Frische-Center Grebenstein gewonnen werden.

Urkunde für alle Kameradinnen und Kameraden

Wenngleich die Übung anstrengend war, war es für alle Teilnehmer, unter ihnen auch erfreulicherweise einige Kameradinnen, ein Gewinn. Wann bekommt man schon einmal die Chance, unter solch realistischen Bedingungen den Ernstfall zu proben. Am Ende der Schulung erhielten die Blauröcke für ihre erfolgreiche Teilnahme eine Urkunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer