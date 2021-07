Auch die Hauptstraße wurde bei dem Hochwasser am 14. Juli überflutet.

Hochwasser Soforthilfe für Betroffene des Hochwassers in Hemer

Hemer. Ab sofort können vom Hochwasser Betroffene Anträge auf Soforthilfe stellen.

Die Landesregierung hat am Donnerstag eine Soforthilfe für von der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 betroffene Bürger, Unternehmen und Angehörige freier Berufe, Landwirte und Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro bereitgestellt.

Mit den Soforthilfen werden Bürgerinnen und Bürger unmittelbar unterstützt, die von existenzieller Not betroffen sind. Zusätzlich zu einem Sockelbetrag von 1500 Euro pro Haushalt stehen für jede weitere Person aus dem Haushalt 500 Euro bereit. Insgesamt werden an einen Haushalt maximal 3.500 Euro ausgezahlt. „So wird eine erste finanzielle Überbrückung ermöglicht, um eine vorübergehende akute Notlage bei der Unterkunft oder bei der Beschaffung von Haushaltsgegenständen finanziell zu bewältigen“, teilt die Landesregierung mit.

Ausgefüllte Formularesind an die Stadt zu richten

Ausführliche Informationen, die Bedingungen und rechtlichen Voraussetzungen sowie das entsprechende Antragsformular sind online unter www.land.nrw/soforthilfe zu finden. Ein Bürgertelefon Fluthilfe unter der Nummer 0211/ 4684-4994 beantwortet grundsätzliche Fragen zum Verfahren.

Mit der Bewilligung und Auszahlung sind die Kommunen beauftragt worden, das heißt, das ausgefüllte Formular müssen betroffene Hemeraner an die Stadt richten. Die hat sofort nach der Bekanntgabe reagiert und folgende Kontaktadressen freigeschaltet und mitgeteilt: E-Mail: soforthilfe@hemer.de, Fax: 02372/551-5-222 oder per Post an die Stadt Hemer, Soforthilfe, Hademareplatz 44, 58675 Hemer.

