Kunst Sommerfest in der Kunstkapelle

Hemer. Die PeRo-Kunstkapelle lädt am Samstag, 8. August, zum in der Corona-Krise verkleinerten Sommerfest ein. Einige Künstler stellen an der Kantstraße 42 aus. Bettina Dreesmann ist mit einem Schmuckstand vertreten. Von 14 bis 19 Uhr sind die Besucher mit Masken und Abstand willkommen. Es liegt eine Besucherliste für die Rückverfolgbarkeit aus.