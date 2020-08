Hemer. Eigene Ideen realisieren und Neues probieren: Der VHS-Workshop „Malen in Acryl“ inspiriert die Teilnehmer, Licht, Farben, Formen und Stimmungen in der Landschaft auf die Leinwand zu bringen. Der Kurs findet am Samstag, 8. August, in der Zeit von 10 bis 16.45 Uhr im Sauerlandpark statt. Anmeldungen unter der Kursnummer 202-72414 erfolgen unter 02373-94713-0 oder unter www.vhs-mhb.de.