Sommerlicher Musikgenuss in den Gärten

Hemer. Der Sauerlandpark bietet donnerstags Musik in den Themengärten.

Die Sommersonnenwende lag bereits ein paar Tage zurück, als in der vergangenen Woche die Band Honigmut in den Themengärten des Sauerlandparks aufgetreten ist. Dabei fügte sich alles, was es für einen musikalischen Sommerabend benötigt, zusammen: ein lauer Sommerabend bei strahlender Abendsonne, gute Musik und der langersehnte Plausch unter Freunden. Das Angebot des Sauerlandparks hatte sich herumgesprochen und nach der Premiere mit Jürgen Koch-Jansen war auch der zweite Abend mit der Lüdenscheider Band ein voller Erfolg.

Bevor die Formation loslegte, wurden Tische und Stühle gerückt, damit alle Besucher Platz fanden, wobei auf die Corona-Regeln geachtet wurde. Nachdem sich die Besucher dann ein Plätzchen gesichert hatten, wurde im „Flora“ die Verpflegung organisiert. Bei Temperaturen bis fast an die 30 Grad-Marke standen gekühlte Getränke hoch im Kurs.

Bekannte Coverstückeund eigene Songs

Im Stil von Singer-Song-Writern spielte das Trio Musik fürs Herz sowie bekannte Coversongs. Seit fünf Jahren singt und spielt sich das Duo Melina Fuhrmann und Nando Andreas mit Gesang und Gitarrenmusik in die Herzen der Zuhörer. Begleitet werden die beiden leidenschaftlichen Musiker dabei oftmals von Patrick Honzig (Cajon und Percussion), der auch beim Auftritt in der Felsenmeerstadt mit von der Partie war.

Ob eigene Songs aus dem Deutsch-Pop-Bereich oder gecoverte Stücke in Eigeninterpretation, die dargebotenen Lieder kamen gleichermaßen gut beim Publikum an und das gewiss nicht nur, weil man in Zeiten von Corona über jede Abwechslung froh ist. Zwischendurch gab es immer wieder Ortswechsel in den Themengärten, damit auch alle einmal in den Genuss der Musik kamen.