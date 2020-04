Sonniges Wetter hilft bei Turmsanierung der Stephanuskirche

Der erste Bauabschnitt der Sanierung an der Deilinghofer Stephanuskirche unter Architekt Diplom-Ingenieur Carsten Pläsken ist erfolgreich abgeschlossen. Nun ist die nächste heiße Phase gestartet und das für die Öffentlichkeit sichtbar. In der Karwoche wurde der Kirchturm der evangelischen Kirche in Hemers Osten eingerüstet. Für die Außenarbeiten sind sechs bis acht Wochen angesetzt, vorausgesetzt es gibt keine bösen Überraschungen.

Im Inneren des Gotteshauses sind die Arbeiten bereits bis auf Kleinigkeiten erledigt und das sogar früher als ursprünglich geplant. Zu Beginn der Maurerarbeiten gab es eine erfreuliche Überraschung. Denn etliche der Fugen waren nicht so stark beschädigt wie einst vermutet. Damit fiel der Material- und Zeitaufwand deutlich geringer aus als angenommen. Das Mauerwerk im Inneren wurde durch Verschlämmung mit zwei verschiedenen Sorten Sand und einem besonderen Muschelkalk versiegelt, dabei wurde die Struktur der Steine und Fugen erhalten.

Herausforderungen beim Gerüstbau am Kirchdach

Auch die Vertreter der Denkmalbehörde aus Münster und Hemer zeigten sich bei der Bauabnahme im Turm-Inneren sehr zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten. Nun ist die Außenfassade an der Reihe. Nachdem kein großartiger Frost mehr zu erwarten war, fiel hier der Startschuss für den engen Zeitplan, um die Kosten für das aufzustellende Gerüst so gering wie möglich zu halten. Der Aufbau des Gerüstes stellte das Hemeraner Unternehmen Borusiak vor eine große Herausforderung, über das Kirchdach musste zur Ostseite hin das Gerüst aufgebaut werden.

Dabei galt es, einerseits das Kirchdach zu schützen und es gleichzeitig auch als Stütze für das Gerüst zu benutzen. Diese Herausforderung gelang dann aber souverän, so dass die nächsten Arbeiter die Baustelle betreten konnten. In Zeiten der Corona-Pandemie wird bei der Baustelle darauf geachtet, dass sich nie zu viele Bauarbeiter zeitgleich auf der Baustelle aufhalten, wobei es sowieso nur wenige ausführende Firmen zumeist aus dem heimischen Raum sind.

Das Team um Markus Madeia, Steinmetz- und Steinbildhauermeister und staatlich geprüfter Restaurator im Handwerk aus Möhnesee, hat jetzt begonnen, eine Sichtung der Schäden an der Außenfassade vorzunehmen. „Es muss jetzt einiges geschaut werden“, erklärt Presbyter Wolfgang Piltz vom Bauausschuss der Gemeinde. Zum Beispiel muss begutachtet werden, wie marode die Zuganker sind und ob diese ausgetauscht werden müssen.

Des Weiteren muss das Eckmauerwerk erneuert werden. Was den Deilinghofern derzeit in die Karten spielt, ist eindeutig das frostfreie, trockene und sonnige Wetter. „Im Moment ist das Wetter sehr von Vorteil“, betont Pfarrer Manuel Janz. Der Putz an der Außenfassade muss langsam aushärten und braucht dazu bis zu zwei Wochen Zeit. Wäre es zu heiß, würde dies eine schnellere Trocknungszeit bedeuten, was wiederum nicht gut wäre.

Die einst angepeilte Spendensumme von 50.000 Euro, die die Gemeinde selbst für die Sanierung aufbringen muss, ist fast erreicht. Es fehlen nur noch etwa 2500 Euro. Aber wie auf jeder Baustelle sind die vorab anvisierten Kosten meist nicht mit den tatsächlichen Kosten deckungsgleich, sodass im Nachhinein doch mehr Geld vonnöten sein wird. Deshalb wird in Deilinghofen weiter eifrig für die Kirchturmsanierung gesammelt – getreu dem Motto „Nur mit Turm sind wir spitze!“. Pfarrer Janz ist angesichts der bereits zusammengekommenen Spenden schon begeistert: „Wir sind sehr zufrieden, wie viele aus dem Dorf sich eingesetzt haben, um diese Gemeinschaftsaufgabe anzugehen.“ Wenn alles fertig ist und größere Veranstaltungen wieder erlaubt sind, soll allen, die sich engagiert haben, auch gebührend gedankt werden.

Kirchglocken sind älter als die Kirche selbst

Das Presbyterium überlegt derzeit, in welcher Form dies geschehen kann. Geplant ist auf jeden Fall ein festlicher Akt, zu dem alle eingeladen sind, die gespendet haben. Auch ein kleines Konzert wäre denkbar. „Wir hoffen auf dieses Jahr“, geben sich Pfarrer Janz und Presbyter Piltz zuversichtlich. Wolfgang Piltz hat als leidenschaftlicher Hobbyfilmer die kompletten Sanierungsarbeiten auch mit der Kamera begleitet und überlegt daraus einen Film zu schneiden.

Eine positive Überraschung gab es seinerzeit bei der Begutachtung der Kirchglocken. Der Sachverständige hat bei der Untersuchung festgestellt, dass die Stephanuskirche über eine der ältesten Kirchenglocken von Westfalen verfügt. Diese wurde etwa im Jahr 1200 gegossen und ist somit älter als die Kirche an sich, die um 1300 erbaut wurde. Mehr zur Kirchturmsanierung finden Interessierte auch auf der neuen Homepage www.stephanus-kirche.de der Kirchengemeinde.