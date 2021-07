Soundgarten-Besucher in Hemer spenden für die Flutopfer

Hemer. Nach langer Pause startete der Soundgarten im Sauerlandpark wieder – und das für den guten Zweck.

Lange haben die Musikfans auf diesen Moment gewartet, am vergangenen Donnerstag war es soweit. Der erste Soundgarten seit 2019 lockte in den Sauerlandpark. Zwar bot der Sauerlandpark in den vergangenen fast zwei Jahren mit dem extra langen Parkdonnerstag ein kleineres Alternativprogramm, aber ersetzen ließ sich der Soundgarten nicht. Deshalb war das Strahlen in den Gesichtern besonders groß. Sowohl das Team rund um Sauerlandparkgeschäftsführer Thomas Bielawski und Eventmanager Oliver Geselbracht als auch die zahlreichen Besucher freuten sich, dass es endlich weiterging.

Möglich gemacht wurde es durch die Inzidenzstufe „Null“ und die damit verbundenen Lockerungen. So erlaubt die Corona-Schutzverordnung nun Veranstaltungen im Park ohne Sitz- oder Stehplatz-Zuordnung, ohne Rückverfolgung und ohne Masken. Dementsprechend konnte bei gutem Wetter am Donnerstag wieder an altbewährter Stelle im Biergarten der Live-Musik gelauscht und mit Familie und Freunden der Sommerabend genossen werden. Dabei wurden die Besucher, um unnötige Begegnungen zu vermeiden, am Tisch bedient. Natürlich hatten sich die Verantwortlichen angesichts des katastrophalen Hochwassers und der Nachwirkungen nicht leicht gemacht. Kann man eine fröhliche Veranstaltung stattfinden lassen, während andere ihr ganzes Hab und Gut oder einen geliebten Menschen verloren haben? Ja, man kann - um zu helfen. Dank der Soundgarten-Besucher kamen 648 Euro für vom Hochwasser betroffene Menschen zusammen. Der Sauerlandpark stockte diese Summe auf 1000 Euro auf und stellt das Geld der Hemeraner Stiftung „Wenn’s brennt“ zur Verfügung, damit schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.

Den musikalischen Part übernahm das Delmenhorster Duo Kruse & Blanke. Gitarrist Michael Kruse und Bassist Detlef Blanke begeistern seit über 40 Jahren mit handgemachter Musik, gefühlvollem Gesang und jeder Menge Spielfreude. Ihr vielseitiges Repertoire auf der Kaja-Bühne ließ dabei keine Wünsche offen. Ob Klassiker oder Evergreens, egal mit was – die beiden Vollblutmusiker verstanden es zu unterhalten, so wie sie bei ihren vorherigen Gastspielen in Hemers größtem Garten.

Am nächsten Donnerstag geht die Soundgarten-Reihe mit Liedermacher Thorsten Siltmann um 19.30 Uhr weiter.

