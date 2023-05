Soundgarten geht im Sauerlandpark Hemer in die nächste Runde

Hemer. Im Sauerlandpark beginnt am Donnerstag, 4. Mai, die neue Soundgarten-Reihe. Zum Auftakt in Hemer tritt Elisabeth Lee auf.

Die Soundgarten-Reihe des Sauerlandparks geht als erfolgreichste Musikreihe seit der Landesgartenschau in die nächste Runde. Schon am Donnerstag, 4. Mai, geht es mit der Elisabeth Lee - Band feat. Martin Hauke wieder los. Passend zum Auftakt soll die Sonne lachen und das Thermometer auf angenehme 20 Grad hochtreiben.

Immer donnerstags lädt der Sauerlandpark in seinen Biergarten am Himmelsspiegel ein, der ein tolles Ambiente für die Musikreihe bietet. Das Konzept ist einfach. Bei leckeren Snacks und kühlen Getränken trifft man Familie, Freunde und Bekannte, hört Musik und sitzt gemütlich draußen.

Viele Bewerbungen für den Soundgarten

Auch diesmal konnte Eventleiter Oliver Geselbracht aus unzähligen Bewerbungen Bands für die Veltins Soundgarten-Donnerstage auswählen. „Endlich können wir wieder das alte Prinzip gelten lassen. Einige Termine vergeben wir immer unter denjenigen, die sich bei uns für den Soundgarten bewerben und aus der Region kommen. Dazu kommen Musiker und Bands aus Deutschland oder sogar dem Ausland, die sich bei uns bewerben. Abgerundet wird das Programm dann von alten Bekannten, die schon mal auf der Bühne standen und aufgrund ihres Sounds noch einmal verpflichtet werden“, berichtet Geselbracht. Die musikalische Mischung reicht von Folk über Blues und Oldies bis zum Reggae.

+++ Lesen Sie auch: Neue Freibad-Saison startet in Hemer mit Veränderungen +++

Elisabeth Lee und Martin Hauke zum Auftakt

Präsentiert wird der Soundgarten im zweiten Jahr von Veltins, dem Brauerei-Partner des Sauerlandparks. Los geht es am Donnerstag um 19.30 Uhr. Elisabeth Lee wurde in Pasadena/Texas geboren und hat weltweit Bühnen mit Künstlern wie Buddy Guy, Jeff Beck, Fabulous Thunderbirds sowie Patti Smith geteilt. In Hemer tritt sie mit dem Musiker Martin Hauke auf, dem langjährigen Gitarristen von Europas bester Rolling Stones Tribute Band Voodoo Lounge. In ihrem Repertoire haben die beiden hauptsächlich eigene Songs, aber auch ein paar Nummern von ähnlichen Künstlern wie Lucinda Williams, Etta James, Tom Petty, Tyler Childers und Johnny Cash.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer finden Sie hier +++

Für den Soundgarten an jedem Donnerstag ist auch die Dauerkarte S gültig. Die Tageskarte kostet für Erwachsene fünf Euro, für Schüler und Studenten vier Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer