Soundgarten in Hemer beginnt früher als erwartet

Strings & Songs from Down Under treten im zweiten Soundgarten am 5. Mai auf.

Hemer. Vor dem eigentlichen Beginn der Reihe kündigt der Sauerlandpark zwei Termine an. Cover-Songs und australische Indie-Musik werden zu hören sein.

Der Sauerlandpark startet am Donnerstag, 28. April, schon mit seiner Reihe Soundgarten. Erster musikalischer Gast um 19.30 Uhr im Biergarten des Parks ist die Band „Gordon“. Zu hören sein werden Songs von Supertramp, Billy Joel, Duran Duran, den Beatles oder Toto. „Aber hier wird nicht eins zu eins gecovert! Jeder Song bekommt sein eigenes, unverwechselbares ,Gordon-Arrangement´, instrumental wie auch gesanglich“, schreibt der Sauerlandpark.

Eigentlich wollte der Sauerlandpark erst Ende der kommenden Woche das Soundgarten-Programm für 2022 vorstellen. „Aber wir wollen nicht warten – wir wollen jetzt mit dem Soundgarten starten“, sagt Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks – deshalb auch die kurzfristige Ankündigung des Events. „Wir freuen uns auf einen ersten wunderschönen Donnerstagabend im Biergarten des Sauerlandparks und auf alle die kommen“, so Geselbracht weiter.

„Strings & Songs from Down Under“ kommen auf die Bühne

Am Donnerstag, 5. Mai, gibt es dann den zweiten Soundgarten: „Strings & Songs from Down Under featuring Jaimi Faulkner – Joel Havea – Belle Roscoe“. Australien hat in den vergangenen Jahren eine Menge talentierte Singer/Songwriter und Indie-Musiker hervorgebracht. Mit „Strings & Songs from DownUnder“ kommen drei äußerst unterschiedliche Vertreter dieser beiden Genres zusammen, die „zu den Besten gehören, was der fünfte Kontinent zurzeit zu bieten hat“, findet der Sauerlandpark lobende Worte.

Neben dem jeweils eigenen Programm werden die seit Jahren miteinander befreundeten Künstler auch gemeinsam auftreten und sich gegenseitig musikalisch unterstützen. Jaimi Faulkner singt groovenden Songwritersoul, Americana und Rock, Joel Havea bietet Laidback Soul-Pop, Roots und Reggae und Belle Roscoe hat Upbeat Indie Pop und Folk-Rock im Programm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer