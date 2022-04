Sparkasse Hemer-Menden: Ein weiterer Schritt zur Fusion

Hemer. Die Verwaltungsräte beider Finanzinstitute haben einer Fusion der Hemeraner Sparkasse mit der Sparkasse Arnsberg-Sundern zugestimmt.

Die Sondierungsgespräche zwischen der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden und der Sparkasse Arnsberg-Sundern sind offenbar erfolgreich verlaufen. Die Verwaltungsräte beider Institute haben sich am Mittwoch für eine Fusion der beiden Sparkassen ausgesprochen. Dies teilten die beiden Häuser am Freitag mit. Die Bilanzsumme der neuen fusionierten Sparkasse läge bei drei Milliarden Euro.

Eine der größeren Finanzinstitute in Südwestfalen

Schon im Februar hatten die beiden Institute eine mögliche Fusion in Aussicht gestellt. Die Sparkassen seien zwar in den jeweiligen Städten Marktführer. Um noch leistungsfähiger zu werden, sei ein möglicher Zusammenschluss angedacht, wie es in der Mitteilung im Februar hieß. Zusammen haben die beiden Sparkassenverbände 103.000 Kunden. Die Bilanzsumme des neuen Instituts läge künftig über drei Milliarden Euro. Damit würde die neue Sparkasse zu den größeren Sparkassen in Südwestfalen zählen.

Im Hintergrund aktueller Herausforderungen überprüfen zurzeit viele Kreditinstitute ihre strategische Ausrichtung, um sich weiterhin stark zu präsentieren. Die beiden Häuser versprechen sich aus der Fusion Synergieeffekte, die sich für die Kunden, die Mitarbeiter, die Träger, die Region und für die Sparkassen ergeben könnten.

Herausforderungen der Zeit machen Schritt erforderlich

Insbesondere das historische Niedrigzinsumfeld, die ausufernde Regulatorik, die zunehmende Digitalisierung und die demografische Entwicklung – begleitet von einem spürbar veränderten Kundenverhalten – stellen alle Institutsgruppen vor große Herausforderungen, hieß es damals seitens der Sparkassen.

Nachdem den Fusionsgesprächen grünes Licht erteilt wurde, hatten die Verwaltungsratsvorsitzenden Jochem Hunecke und Wolfgang Römer betont, : „Wir wollen in einem partnerschaftlichen Prozess die Zukunft der Sparkassen in der Region gestalten. Alle Kreditinstitute, vor allem kleinere Sparkassen, stehen vor großen Herausforderungen. Ein Zusammenschluss der beiden erfolgreichen Sparkassen wäre eine gute Lösung – auch für die Region.“

Spezialistenpositionen statt Abbau von Arbeitsplätzen

Einen Abbau von Arbeitsplätze sollte aus der Fusion nicht hervorgehen, wie die Sparkassen in der Pressemitteilung versicherten. Ziel sei ganz klar das effizientere Arbeiten in den verschiedenen Sparkassen-Einrichtungen und das Schaffen von sogenannten „Spezialistenpositionen“, unter anderem im Bereich der Digitalisierung.

Die Vorstandsvorsitzenden Ernst-Michael Sittig und Dietmar Tacke hatten noch im Februar die Vorzüge einer Fusion herausgestellt. Beide Sparkassen seien gesund und in den jeweiligen Städten Marktführer. Zudem seien beide Häuser vergleichbar groß. „Eine neue, noch leistungsfähigere Sparkasse ist gut für die Bürgerinnen und Bürger und in dem gesamten Geschäftsgebiet der starke Partner für den Mittelstand“, erklärten die Vorstandsvorsitzenden.

Räte der Kommunen beraten Zusammenschluss der Häuser

Auf der Basis der Empfehlungen aus den Verwaltungsräten werden nun die Räte der einzelnen Kommunen im Mai und im Juni dieses Jahres über den Zusammenschluss der beiden Häuser beraten. Die Zweckverbandsversammlungen beider Häuser könnten dann Ende Juni die erforderlichen Beschlüsse fassen, um die rechtlichen Voraussetzungen für die Fusion der Sparkassen zu schaffen.

