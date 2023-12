Sparkasse und Märkische Bank kooperieren in Hemer

Geld abheben ist in Hemer nun für Kunden der Sparkasse und Märkischen Bank am gleichen Automaten möglich.

Hemer Bargeld abheben ist nun für Kunden der Sparkasse und Märkischen Bank am gleichen Automaten in Hemer kostenlos möglich. Wieso das so ist.

Die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden und die Märkische Bank versorgen ihre Kunden seit dem 1. Dezember gemeinsam im Nöllenhofcenter mit Bargeld.

Die beiden Kreditinstitute teilen sich den Geldautomaten-Standort in der bisherigen Sparkassen-SB-Geschäftsstelle im Nöllenhof-center Hemer an der Bahnhofstraße 4 – 8. Die Märkische Bank ist mit ihrem SB-Standort am Medio-Center, direkt neben der dortigen LIDL-Filiale, in den SB-Standort der Sparkasse umgezogen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Kundinnen und Kunden beider Kreditinstitute können dort zukünftig kostenlos Bargeld abheben. Ähnliche Kooperationen gibt es bereits bundesweit. „Durch den Trend zu digitalen Bezahlsystemen beobachten wir, dass unsere Geldautomaten immer weniger genutzt werden. Unsere Zusammenarbeit stellt einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der beiden SB-Standorte sicher. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren auch künftig von einer sicheren Bargeldversorgung.“, so Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank und Dr. Christian Wingendorf, Vorstandsmitglied der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden.

Die SB-Geschäftsstelle Nöllenhofcenter Hemer ist barrierefrei und täglich von 6 bis 23 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer