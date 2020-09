SPD-Antrag zur Sparkasse nicht behandelt

Hemer. In einem Antrag an den Rat der Stadt hatte die SPD angeregt, die Stadt solle als Mitglied im Sparkassenzweckverband den Vorstand der Sparkasse zu einem tragfähigen Konzept zur Beibehaltung der Geschäftsstellen in Ihmert und der Becke bewegen. Allerdings wurde der Tagesordnungspunkt nicht in der Ratssitzung am 8. September behandelt. Laut SPD wurde der Punkt vom Bürgermeister beanstandet und von der Liste genommen.

„Wir sehen darin eine Verletzung der Rechte der SPD-Fraktion und prüfen zur Zeit die Einleitung eines Kommunalverfassungsstreitverfahrens gegen den BM und den Rat der Stadt Hemer“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SPD bittet zudem darum, dass Bürgermeister Michael Heilmann die Fundstellen, die er bei seiner Entscheidung zugrundegelegt hat, benennt. Auch soll im Protokoll zur Sitzung erwähnt werden, dass die Entscheidung im Rat ohne schriftliche Sitzungsvorlage der Verwaltung erfolgte.