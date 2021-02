SPD will sich von Bauruinen trennen

Hemer. Beim Haushalt ist die Partei mit dem Kämmerer auf einer Linie. Stellungnahme zu CDU-Vorwürfen zur Woesteschule.

„Es werden viele Baukräne und Bagger in Hemer stehen. Das verstehe ich als gutes Zeichen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein. Die Sozialdemokraten sind mit den hohen Investitionen in die Stadt zufrieden und haben angekündigt, dem Haushalt von Kämmerer Sven Frohwein (CDU) komplett zuzustimmen. Im Bezug auf den Erhalt von Schulgebäuden ist die Partei im Gegensatz zu der CDU aber davon überzeugt, dass die Stadt einen Neubau von einigen Grundschulen prüfen sollte.

Vor allem bei drei Grundschulgebäuden in Hemer sehen die Sozialdemokraten Handlungsbedarf. Das ist zum einen die Woesteschule, die aus der Sicht der SPD eine ungünstige Lage hat. „Die Schule liegt mitten an der Hauptstraße. Für die Schüler ist das nicht gut“, erklärte Hans-Peter Klein in einer Pressekonferenz am Freitagabend. Auch aufgrund der Investitionen in das Gebäude will die Partei prüfen, ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher sein könnte.

Neubau von drei Grundschulen laut SPD mittelfristig sinnvoll

Die CDU hat jüngst schon diesen Vorstoß kritisiert. Die Christdemokraten wollen das historische Gebäude erhalten und haben auch den architektonischen Charme des Gebäudes hervorgehoben. Zudem seien die Kosten für Abriss und Neubau zu hoch. „Wir stehen voll hinter der Schule und werden alles daran setzen, das Stadtbild prägende Gebäude aus der Gründerzeit zu erhalten“, kündigte CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer an.

„Wir haben nie daran gedacht, das Gebäude abzureißen“, reagierte Hans-Peter Klein auf die Kritik der CDU. Für das Gebäude könne ein anderer Nutzen gefunden werden. Die SPD sieht einen Neubau der Schule eher auf dem Grundstück der ehemaligen Pestalozzi-Schule, die später als Förderschule vom Märkischen Kreis weitergenutzt wurde. Im Abriss des brach liegenden Gebäudes und einem Neubau der Woesteschule auf dem Grundstück sieht die SPD eine sinnvolle Lösung. Auch bei der Wulfertschule könnte laut SPD ein Neubau der Weg zum Ziel sein. Bisher gebe es nämlich folgendes Problem: „Die Wulfertschule hat als einzige der Hemeraner Grundschulen keinen OGS-Anbau“, schilderte Hans-Peter Klein. Aufgrund des kleinen Schulhofs gestalte sich ein Anbau schwierig. Für den Neubau will sich die SPD ebenfalls von einer Bauruine trennen. Die Villa der Hermann-von-der-Becke-Stiftung könnte für einen Neubau weichen. „Da kann man prüfen, ob es den Stiftungszweck erfüllt, wenn die Villa abgerissen wird und man dafür eine Grundschule dort hinbaut“, beschrieb der SPD-Fraktionsvorsitzende eine mögliche Vorgehensweise. „So kann man sich von zwei Bauruinen trennen“, merkte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Maximilian Strehl an. Eher mittelfristig sieht die SPD Handlungsbedarf an der Oesetalschule, und die Partei schlägt auch da einen Neubau vor. „Alle Schulgebäude sind relativ alt“, erklärte Hans-Peter Klein. Manchmal lohne sich zum Vergleich auch ein Blick in das Ruhrgebiet. „Da geht es den Kommunen nicht gut, aber da stehen neue Schulgebäude“, so Hans-Peter Klein.

Einer Meinung mit der CDU sind die Sozialdemokraten aber im Bezug auf die hohe Kreisumlage. Wie die CDU-Fraktion und auch Kämmerer Sven Frohwein kritisiert die SPD, dass die Entlastung des Bundes für die Kosten der Unterkunft nicht vollständig an die kreisangehörigen Gemeinden weitergegeben wurde. „Würde das sinnvoll genutzt, hätten wir ja nichts dagegen. Aber der Kreis nutzt das Geld, um seine Rücklagen aufzufüllen“, zeigte sich Ortsvereinsvorsitzender Thomas Fischer empört.

Keine Antwort vom Kreis auf Benehmensherstellung

Auch Kreistagsabgeordneter Bernhard Camminadi ist mit der hohen Kreisumlage nicht einverstanden. „Es muss doch intelligentere Konzepte geben, um den ÖPNV zu bezahlen“, kritisierte er unter anderem den Umgang mit der kreiseigenen MVG. Bei den Beratungen des Kreis-Haushalts will er dies und weitere Punkte ansprechen und hofft darauf, dass auch andere Mitglieder des Kreistags die Interessen ihrer Heimatstadt vertreten. „Da muss mehr der Finger in die Wunde gelegt werden“, so Bernhard Camminadi.

Bisher gebe es zudem noch keine Antwort auf die Benehmensherstellung zur Kreisumlage der kreisangehörigen Kommunen. In dem von der Stadt Kierspe in Vertretung der Kreis-Städte erstellten Stellungnahme wird unter anderem die vollständige Weitergabe des Zuschusses zur Entlastung der Kosten der Unterkunft gefordert sowie eine verbindliche Vereinbarung über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren.