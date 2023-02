Spendenaktion an Europaschule Hemer läuft weiter

Die Europaschule Hemer setzt ihre Spendenaktion für die Erdbebenopfer fort.

Hemer. Nach dem gelungenen Start setzt die Europaschule am Friedenspark Hemer ihre Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien fort. „Es war ein Riesenerfolg und wir sind sehr zufrieden mit dem Verkauf für den guten Zweck“, berichtet Schulleiter Kai Hartmann. An der Schule wurden fast alle 200 Stück Lahmacun, die vom türkisch-islamischen Verein Hemer vorbereitet worden sind, verkauft. Auch Gäste konnten begrüßt werden. Im Bild bieten Aynur Kabarak und Salih Akdeniz die Lahmacun im Schulkiosk an.

Am kommenden Mittwoch wird wahrscheinlich die Lahmacun-Aktion nochmals wiederholt. Auch das Waffelbacken soll jeden Dienstag und Freitag fortgesetzt werden. Die Spendenboxen sind schon gut gefüllt. Gezählt werden soll aber erst nach Abschluss der Aktionen Ende des Monats oder im März. Dann soll die Spendensumme und auch der Empfänger des Geldes bekannt gegeben werden.

