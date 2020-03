Sperrung am Birkenweg für vier Wochen

Hemer. Aufgrund von Bauarbeiten an den Haltestellen Kiefernweg wird der Birkenweg zwischen Kastanienweg und Kiefernweg ab kommenden Montag auf einer Länge von 50 Metern für voraussichtlich vier Wochen voll gesperrt. Die Firma UKA Bau beginnt mit den Arbeiten im Auftrag der Stadt Hemer, um die Haltestellen barrierefrei zu machen. Fußgänger können die Baustelle jederzeit über einen Notgehweg passieren, während die Buslinie 2 am Stübecken umgeleitet wird.

Buslinie 2 weicht über die Straße Am Osterbrauck aus

Der Bus biegt somit vom Gaxberger Weg nicht mehr in den Birkenweg ein, sondern nimmt Kurs auf die Straße Am Osterbrauck, um später wieder an der Kreuzung Am Osterbrauck/Landhauser Heide/Dorfstraße seine ursprüngliche Route aufzunehmen. Die Haltestellen Birkenweg, Kiefernweg und Am Osterbrauck werden auf die temporäre Linie Am Osterbrauck verlegt. Die Haltestelle „Dorfstraße“ kann für die Dauer der Arbeiten nicht angefahren werden.

Im Zuge des Umbaus wird die Lage die Haltestellen leicht verschoben. Die neuen Haltestellen liegen zukünftig direkt beieinander. Dadurch wird die Fahrbahn auf 3,50 Meter eingeengt, wodurch eine Verkehrsberuhigung für den Birkenweg erzielt wird. Die Stadt Hemer bittet wegen der Beeinträchtigungen um Verständnis.