Hemer. Aus dem Spielmannszug der Feuerwehr Hemer wird ein Musikzug. Daran arbeiten die Mitglieder hart und erlernen neue Instrumente.

Die Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr starteten mit ihrer Jahresdienstbesprechung ins Jubiläumsjahr. Bernhard Bornfelder konnte neben den aktiven Musikerinnen und Musikern auch den stellvertretenden Wehrleiter Tim Hens begrüßen. Bornfelder berichtete von den Fortschritten bei der Umstellung auf einen Musikzug. Die Musiker mit den Holzblasinstrumenten seien schon so gut, dass es im vergangenen Winter bereits einen ersten Auftritt gab. Auch Hens lobte die Schritte zur Umstellung auf Blasmusik und freut sich auf die ersten Auftritte

Ehrungen und Beförderungen

Nach seinen Grußworten nahm Hens Ehrungen und Beförderungen vor. Britta Hedt-Knechtel, Dirk Plaschkies und André Artley wurden zu Feuerwehrmusikerinnen bzw. Feuerwehrmusikern befördert.

Folgende Ehrungen wurden ausgesprochen: Lilly Tröster und Lars Bartmann erhielten die Bandschnalle in Bronze für fünf Jahre aktive Tätigkeit, Karl Heinz Wiencko und Günter Scharpe die Bandschnalle in Altgold für zehn Jahre, Daniela Braun die Bandschnalle in Silber für 20 Jahre und Cecil Bornfelder, Sajoscha Bornfelder, Bernhard Bornfelder, Sascha Bornfelder, Dirk Förster, Markus Jagiella und Torsten Hücking die Bandschnalle in Silber mit Jahreszahl für 25 Jahre aktive Tätigkeit. Die Verdienstmedaille in Silber erhielten Sascha Fiefeck, Cecil Bornfelder und Daniela Braun für 15 Jahre Vorstandsarbeit.

Verdienstmedaille in Gold mit Diamanten

Für 25 Jahre Vorstandsarbeit wurden Bernhard Bornfelder und Dirk Förster die Verdienstmedaille in Gold mit Diamanten verliehen. Die Dirigentenschnalle in Bronze erhielt Karl Heinz Wiencko für seine zehnjährige Tätigkeit als Dirigent und Bernhard Bornfelder die Dirigentenschnalle in Gold für 25 Jahre. Für ihre Leistungen im Jahr 2022 erhielten Lilly Tröster und Laura Sophie Schmidt, die beide zweimal die Woche in die Musikschule gehen, ein kleines Geschenk.

Als nächster Höhepunkt im Kalender steht der 25. März, an dem es eine große Jubiläumsfeier im Grohe-Forum geben wird. Gemeinsam mit befreundeten Feuerwehrmusikzügen aus dem Märkischen Kreis soll unter dem Motto „25 Jahre Feuerwehrmusik Hemer“ musiziert und gefeiert werden. Dazu werden befreundete heimische Musik- und Schützenvereine eingeladen.

