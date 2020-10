Sport und Bewegung in den Fokus rücken

Hemer. Am bundesweiten Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ nahmen auch Hemeraner Schulen teil.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren Turnhallen und Sportvereine eine lange Zeit geschlossen. Gerade Kinder haben sich dadurch deutlich weniger bewegt. Das soll sich ändern. Der bundesweite Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ soll zeigen, das Bewegung in Schulen, auch in Zeiten von Corona und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, möglich ist.

In ganz Deutschland haben sich kürzlich 1237 Schulen und über 200.000 Schüler an dem Aktionstag beteiligt. Davon waren über 50 Prozent Grundschulen und über zehn Prozent Schulen mit Förderbedarf. Durch den Aktionstag soll ein Zeichen für die Notwendigkeit von Bewegung und Sport im schulischen aber auch im privaten Alltag gesetzt werden.

Die Bewegungsangebote wurden individuell und kreativ von den verschiedenen teilnehmenden Schulen umgesetzt, so auch an der Ihmerter Grundschule. „Wir haben Bewegung in unserem Schulalltag integriert. Man kann sich in allen Fächern bewegen, ob es Sachkunde, Deutsch oder Mathe ist“, erklärte Schulleiterin Silke Roocke im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sporteinheiten wurden in der Ihmerter Grundschule mit allen Lerngruppen, je 20 Minuten pro Gruppe durchgeführt. Diese bestanden unter anderem aus dem KLARO Sportspaß von dem Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung „Klasse 2000“ aber auch Seilspringen und die Bewegung mit Gymnastikreifen ist nicht zu kurz gekommen. Auf dem Schulhof der Ihmerter Grundschule sah man viel Freude und Spaß in den Gesichtern der rund 150 Kinder: „Ich bin froh, dass ich die Schüler lachen sehe. Die Kinder haben aufgrund von Corona auf vieles verzichten müssen. Wir versuchen den Kindern mit der heutigen Aktion eine kleine Auszeit zu gönnen“, so Silke Roocke.

Ausgestattet wurde die Schule mit einem „Jugend trainiert“-Paket, das Startnummern, Urkunden, Aufkleber und ein Banner enthalten hat. Die Urkunden konnten die Kinder später mit nach Hause nehmen, ebenfalls erhielten sie ein kleines Buch, in dem alle vorher ausgeübten Sportbewegungen erklärt sind. Aber das war noch nicht alles, dank des Fördervereins hat jedes Kind ein Springseil für Zuhause geschenkt bekommen. Ziel ist es, dass die Kinder regelmäßig Bewegung in ihren Alltag einbauen und auch zu Hause die Möglichkeit haben, Sport zu machen.

235 Schüler der Felsenmeerschule dabei

Auch die Felsenmeerschule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung war mit von der Partie. Von den 250 Schülern der LWL-Förderschule nahmen etwa 235 an dem Aktionstag teil, alle Klassen waren zum Mitmachen aufgerufen. Auf dem Schulgelände hatten Schulsportleiterin Tanja Künne und Sportlehrerin Christine Cremer, die den Aktionstag ganztägig begleitete, einen Parcours aufgebaut. Stufenintern hatten die Schüler jeweils zehn Minuten für den Parcours Zeit. Jeder Schüler konnte dabei im Rahmen seiner Möglichkeiten teilnehmen, niemand wurde ausgeschlossen. Auch die Schwerstbehinderten nahmen entweder mit ihren Integrationskräften oder mit der Hilfe anderer Schüler an dem Aktionstag teil.

An der Felsenmeerschule freute man sich über den Aktionstag, da die Schülerschaft so in der großen Gemeinschaft in Bewegung kam. In Zeiten der Corona-Pandemie ist der Schulsportunterricht aktuell nur eingeschränkt durchführbar.