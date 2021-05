Sportabzeichen: Hemers Prüfer sind bereit

Hemer. Auch in der Corona-Pandemie kann jeder das Sportabzeichen ablegen.

Trotz Corona kann ab dieser Woche die Sportabzeichensaison im Felsenmeerstadion starten. Bis zum 29. September gibt es pro Woche jeweils Termine am Montag von 17 bis 17.45 Uhr sowie von 17.45 bis 18.30 Uhr und mittwochs von 17.30 bis 18.15 sowie von 18.15 bis 19 Uhr. Dass es die Möglichkeit zum Absolvieren des Sportabzeichens überhaupt in diesem Jahr geben kann, war den Prüferinnen und Prüfern lange nicht klar.

„Jeder kennt es aus den verschiedensten Lebensbereichen: Langfristiges Planen ist derzeit kaum möglich, von uns allen ist Spontanität gefragt“, schreibt der Stadtsportverband in einer Pressemitteilung. So erging es auch den Prüferinnen und Prüfern des Stadtsportverbands Hemer im Hinblick auf die diesjährige Sportabzeichensaison. Aufgrund der angespannten Corona-Situation im Märkischen Kreis habe viele Monate lang nicht festgestanden, ob es 2021 die Möglichkeit zum Absolvieren des Deutschen Sportabzeichens geben würde, so die Mitteilung.

Teilnehmer sollten den Personalausweis mitbringen

Umso erleichterter und glücklicher ist das Sportabzeichenteam nun darüber, dass es wieder losgehen darf. Wer teilnimmt, hat außerdem die Corona-Regeln auf dem Sportplatz zu beachten: Dazu zählt das Tragen der Maske außerhalb der Bahnen und des Rasens sowie das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Zudem bittet das Prüferteam darum, vor der Abnahme des Sportabzeichens den Personalausweis vorzulegen, damit eine mögliche Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden kann. Um an einem der Termine am Montag oder Mittwoch das Sportabzeichen abzulegen, ist eine Voranmeldung bei Ronald Schmalz unter 02372/62032 erforderlich.

