Sprengmeister spricht von Explosivstoffen von hoher Qualität

Mit einer spannenden Chemiestunde, Schwerpunkt „Explosivstoffe“, wurde gestern im Landgericht Hagen der Prozess gegen einen 45-jährigen Angeklagten aus Hemer fortgesetzt, dessen selbstgebastelte Bestände von Experten im Mai 2019 aus dem beschädigten Gartenhäuschen seiner Mutter getragen werden mussten.

Zu Gast im größten Saal des Landgerichts war der damals zuständige Sprengmeister, der von einer schwierigen Annäherung an einen nicht ganz ungefährlichen Lagerort berichtete. „Für uns war das Risiko relativ groß“, erklärte er. Denn durch die vorangegangene spontane Explosion einiger Sprengkörper waren die aufgeschichteten Kartons durcheinandergewirbelt worden. Sorgfältige Aufschriften auf den Sprengkörpern „deuteten darauf hin, dass sich jemand da Mühe gegeben hatte“, erinnerte sich der Experte. Die Männer vor Ort wussten dadurch, womit sie es zu tun hatten. Der Experte sprach über den Initialsprengstoff „Hexamethylentriperoxiddiamin“ (HMTD) sowie die Sprengstoffe „Erythritoltetranitrat“ (ETN) und FP3, der seine Wirkung in sogenannten „Polenböllern“ entfaltet.

Sprengkörper mit der Technik von Panzerfaust-Munition

Dazu gab es lehrreiche Exkurse über das Zusammenwirken verschiedener Explosivstoffe in einem Sprengsatz. Der Angeklagte hatte auch einen Sprengkörper mit der Technik von Panzerfaust-Munition gebaut. Für eine ähnlich panzerbrechende Wirkung war er allerdings zu klein. Für die Experten stand sehr schnell fest: „Die Sachen müssen wir sprengtechnisch vernichten.“ Und so trug der Zeuge im Hemeraner Garten – geschützt von einem nur leichten Schutzanzug, weil er sich in der verwüsteten Hütte noch bewegen musste – die Kisten „chargenweise“ in die Grube zu sukzessiven Sprengungen.

In dieser Gartenhütte in Westig wurde der Sprengstoff gefunden. Foto: Ralf Engel

Fünf waren es am ersten Tag des Einsatzes der Sprengstoffexperten. Einen Tag später wurden noch weitere Kisten in der Gartenhütte entdeckt, die ebenfalls vor Ort vernichtet wurde. „HMTD haben wir nicht so weit transportieren wollen“, verwies der Zeuge auf die Gefahr, durch den in den meisten Sprengkörpern verbauten Stoff: „Das ist ein schlagempfindliches Material.“ Bei aller Gefahr würdigte der Zeuge durchaus die hohe chemische Sachkenntnis des Angeklagten und die handwerkliche Qualität der von ihm hergestellten Sprengkörper:

Die Papphüllen um die Sprengstoffe seien sehr gut verklebt gewesen. Der Zeuge korrigierte die Gesamtmenge der verbauten Sprengstoffe nach unten auf sieben bis neun Kilogramm: Die im Prozess zunächst kursierende Angabe „18 Kilogramm“ sei vermutlich eine Bruttoangabe gewesen, die etwa auch die Papphüllen der Sprengkörper erfasste.

Spontane Explosion nicht von Tieren ausgelöst

Nebenbei beantwortete der Zeuge auch eine Frage, die nach dem ersten Verhandlungstermin offen geblieben war: Hatte es bei der spontanen Explosion etwa einen der Nager erwischt, die sich angeblich durch die Kartons zu deren explosivem Inhalt durchgefressen hatten? Der Angeklagte hatte Marder und Mäuse im Garten beobachtet.

Doch der Experte winkte ab: „Bei den Aufräumarbeiten haben wir keine Reste von Tieren gefunden.“ Das schloss allerdings nicht aus, dass Tiere die Kartons „angeknabbert“ hatten: „Dann könnte was rausgerollt sein“, vermutete der Zeuge. Denn einige der vom Angeklagten hergestellten Sprengstoffe hätten durchaus durch eine Erschütterung hochgehen können.