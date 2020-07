Stadt meldet weiterhin noch freie Plätze im Ferienprogramm

Hemer. Auch in den letzten beiden Ferienwochen sind noch freie Plätze bei den Aktionen des Programms „Ferien in Hemer“ vorhanden. Wie die Stadt mitteilt, sind die Nähkurse sowie die Kanutour bereits ausgebucht. Für alle anderen Aktionen werden seitens der Veranstalter aber noch freie Plätze gemeldet.

Ein Tennis-Ferientraining für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren findet zum Beispiel vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August, jeweils 9 bis 14 Uhr im Tennisclub Weiß-Blau Hemer statt. Weitere Infos gibt es unter www.weiss-blau-hemer.de/jugendtraining. Eine Anmeldung ist auch bei Cedric Kleymann unter 0177/4914719 oder per Mail an kleymannced@aol.com möglich.

Auch bei den Naturkursen des Diplom-Biologen Tim Graumann von Natur.Ein.Blick sind noch Plätze frei. Die Geheimnisse des Waldes können die Kinder am Dienstag, 4. August von 10 bis 14 Uhr lüften. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von sieben bis 14 Jahren. Zeckenfeste Kleidung (lange Hose) und geländetaugliches Schuhwerk (keine Sandalen, Flipflops), ein Taschenmesser sowie ausreichend Getränke und Sonnencreme sind mitzubringen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Restaurant Panda. Die „Kraft des Wassers“ ist am Donnerstag, 6. August, von 10 bis 14 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt ist mit wasserfester Kleidung auf dem Wanderparkplatz Teichstraße in Iserlohn. Anmeldung und Infos bei Tim Graumann unter 0171/1639669 oder info@natureinblick.de

Das Programmheft für die Ferienaktionen steht als Download unter www.hemer.de/ferien zur Verfügung. Weitere Infos gibt es bei Wolfgang Bode unter 02372/551-244 oder per Mail an w.bode@hemer.de.