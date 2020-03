Stadtbücherei auch sonntags öffnen

Hemer . Die Hemeraner Stadtbücherei soll vom neu aufgelegten „Programm zur Stärkung der Sonntagsöffnung in Bibliotheken (ProSiB)“ des Landes NRW profitieren. Die FDP fordert in einem Antrag, dass die Stadtverwaltung entsprechende Fördermittel beantragt. Dieses Konzept soll insbesondere schon im Hinblick auf das Innenstadt-Projekt für die Regionale 2025 gedacht werden.

Zur Begründung schreibt die FDP: „Öffentliche Bibliotheken gehören neben Museen, Theatern und Kinos zu den Kultureinrichtungen mit den höchsten Besucherzahlen. Das im Oktober 2019 im nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedete Bibliotheksstärkungsgesetz ermöglicht es, den Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen, nun auch sonntags zu öffnen. Dadurch sollen unter anderem Familien mehr Gelegenheiten zu einem gemeinsamen Bibliotheksbesuch bekommen. Um die Attraktivität der Bibliotheken weiter zu steigern, hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft jetzt im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur ein neues Förderprogramm, ausgestattet mit 1,2 Millionen Euro, aufgelegt, das die Bibliotheken bei der Umsetzung der Sonntagsöffnung unterstützt und Anreize für die Entwicklung von Kulturangeboten schafft.“

Bibliothek alsBegegnungsstätte

Bibliotheken seien wichtige öffentliche Orte des Austauschs, an denen Menschen abseits des Alltags zusammenkommen. Die Öffnung am Sonntag mache dieses Angebot noch besser zugänglich und trage dazu bei, die Rolle der öffentlichen Bibliotheken als Kultur- und Begegnungsstätten zu stärken, so die FDP. „Wir als FDP-Fraktion wollen auch die Stadtbücherei Hemer ermutigen, diese Chance zu nutzen und Konzepte für abwechslungsreiche Kulturprogramme zu entwickeln. Gerade im Hinblick auf das Innenstadt-Projekt für die Regionale 2025, das für die Zukunft unserer Innenstadt von entscheidender Bedeutung ist, können die Fördermittel dazu beitragen, das Profil und die Angebote der Stadtbücherei Hemer zu schärfen und zu erweitern und damit den Kulturort Bibliothek zu stärken“, schreibt Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack.

Um eine attraktive Sonntagsöffnung mit entsprechenden Veranstaltungsformaten zu ermöglichen sei unbedingt anzustreben, ein Lese-Café oder etwas ähnliches zu schaffen, damit die Aufenthaltsqualität (auch für alle anderen Tage) gesteigert werden könne. Im Zentrum des Förderprogramms steht die Erarbeitung eines Konzepts für die Sonntagsöffnung sowie der Ausbau von Personal, um den zusätzlichen Öffnungstag pro Woche zu gewährleisten.