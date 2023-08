Stadtklinik Hemer: Endoprothetikzentrum stellt sich neu auf

Das neue Team der Hauptoperateure im Endoprothetikzentrum an der DGD Stadtklinik Hemer besteht aus (v. li.) Dr. Samuel Okae, Dr. Hans-Joachim Neuhaus und Chefarzt Mevait Arapi. Es fehlt Dr. Helmut Laaß.

Hemer. Vier Hauptoperateure, die mehr als 100 Prothesen erfolgreich transplantiert haben, bilden das Team des Endoprothetikzentrums der Stadtklinik.

Nach dem Wechsel von Dr. Jörg Jäger nach Menden hat sich das zertifizierte Endoprothetikzentrum (EPZ) an der DGD Stadtklinik Hemer neu aufgestellt. Neben dem Mann der ersten Stunde, Dr. Helmut Laaß, Facharzt für Chirurgie, wurde das Endoprothetikzentrum Hemer bislang von Dr. Jörg Jäger geleitet, der die Stadtklinik Ende Juni verließ.

Bereits im April 2022 stieß Dr. Hans-Joachim Neuhaus als dritter Hauptoperateur zum ärztlichen Team. Dr. Neuhaus, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie, Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie und Physikalische Therapie hatte zuvor das EPZ Menden gegründet und geleitet. Er brachte daher eine Fülle an Erfahrung mit und übernahm gleich die Rolle des Koordinators des Hemeraner Endoprothetikzentrums.

Erfolgreiche Implantate

Mittlerweile erfüllen zwei weitere Chirurgen der Stadtklinik ebenfalls die Voraussetzungen als Hauptoperateure. Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie Mevait Arapi, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Balneologie und Physikalische Therapie, sowie der chirurgische Oberarzt Dr. Samuel Okae, Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, spezielle orthopädische Chirurgie, Kinderorthopädie sind nun als Hauptoperateure des Endoprothetikzentrums an der Stadtklinik benannt.

Die Anerkennung als Hauptoperateure erforderte die erfolgreiche Implantation von jeweils 100 Endoprothesen unter der Aufsicht eines bereits etablierten Hauptoperateurs. „Eine Leistung, die sie mit Bravour erbracht haben“, freut sich Dr. Neuhaus auf die weitere Zusammenarbeit.

Neue ärztliche Leitung

Die DGD Stadtklinik Hemer verfüge daher, so die Mitteilung, über vier hoch qualifizierte Hauptoperateure im Endoprothetikzentrum: Dr. Helmut Laaß, Mevait Arapi, Dr. Samuel Okae und Dr. Hans-Joachim Neuhaus. „Besonders hervorzuheben ist, dass Dr. Okae als Facharzt für spezielle orthopädische Chirurgie zusätzlich die geforderte orthopädische Kompetenz mitbringt, die das EPZ Hemer auszeichnet“, teilt die Klinik mit.

Mit diesen Veränderungen hat Dr. Hans-Joachim Neuhaus bereits zum 1. Juli die Leitung des Endoprothetikzentrums übernommen. „Wir sind davon überzeugt, dass das EPZ unter der neuen ärztlichen Leitung und in der Zusammenarbeit mit den Hauptoperateuren, den anderen ärztlichen Kollegen sowie mit dem therapeutischen, pflegerischen und psycho-sozialen Team das Endoprothetikzentrum Hemer weiterhin exzellente medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sowie innovative Lösungen im Bereich der Knie- und Hüftendoprothetik bieten wird“, so Klinikmanagerin Barbara Bieding zu den Neuerungen in der Stadtklinik.

