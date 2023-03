Stadtwerke Hemer: Energiepreisbremse kommt zur Geltung

Hemer. Die Energiepreisbremse beschäftigt die Stadtwerke Hemer. Sie soll rückwirkend zur Geltung kommen. Das sollten Selbstzahler jetzt schon beachten.

Die StadtwerkeHemer arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung der Energiepreisbremsen. Die notwendigen Anpassungen im Abrechnungssystem werden schrittweise vorgenommen, so dass die Berechnung der individuellen Entlastungsbeträge bereits erfolgen konnte. „Für die Einbindung der Entlastungsbeträge in die Abschlagspläne ist jedoch systemseitig noch eine Implementierung notwendig, die voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein wird“, teilt das Unternehmen mit.

Für die Kunden bedeutet dies, dass sie vorab ein Informationsschreiben zu den Energiepreisbremsen erhalten. Für diese Woche ist der Versand des neuen Abschlagsplans in einem separaten Anschreiben geplant. Aufgrund dieses Prozesses verschiebt sich der Einzug des Abschlags für den Monat März durch die Stadtwerke um einige Tage, damit die anteiligen Entlastungsbeträge für die Monate Januar bis einschließlich März bereits enthalten sein können.

Eigenständige Anpassung der Überweisungssumme an Stadtwerke

Alle Selbstzahler, die ihren Abschlag per Dauerauftrag oder monatlicher Überweisung zahlen, können eine eigenständige Anpassung des März-Abschlags für Gas, Strom oder Wärme vornehmen. Hierfür ist der mitgeteilte Entlastungsbetrag durch 12 Monate x 3 zu rechnen und dann von der regulären Abschlagszahlung abzuziehen. Somit kommt die Energiepreisbremse auch rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 zur Geltung. Die Abschläge ab Monat April sind gemäß des neuen Abschlagplans zu entrichten, teilen die Stadtwerke Hemer mit.

