Städtemosaik in Hemer durch Graffiti beschädigt

Deilinghofen. Das Städtemosaik und eine Bushaltestelle in Deilinghofen wurden mit Graffiti beschmiert. Wieso der Schaden bisher nicht entfernt wurde.

Am Pfingstwochenende gab es in Deilinghofen Vandalismusvorfälle. So wurde unter anderem das Rondell, das seinerzeit beim Städtemosaik auf der Landesgartenschau den Ortsteil präsentierte, mit Graffiti beschmiert. Weitere Schmierereien befinden sich an der Bushaltestelle „Deilinghofen Kirche“ sowie auf dem Schild mit den Gottesdienstzeiten an der Hönnetalstraße.

Mit blauer Sprühfarbe haben unbekannte Täter Buchstaben und Zeichen aufgesprüht. Unter anderem sind männliche Geschlechtsteile abgebildet worden.

Anzeige bei der Polizei erstattet

Am Mittwoch wurde Charly Stenner-Borghoff, der erste Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Deilinghofen, über die Beschädigung des Rondells an der Europastraße informiert. Sofort kontaktierte er die Polizei, die bei einem Ortstermin eine Anzeige gegen Unbekannt aufnahm. Mit einem einfachen Hausmittel kann man die Schmierereien nicht entfernen, das hat Stenner-Borghoff bereits probiert. Jetzt muss überlegt und ausprobiert werden, wie die Farbe möglichst schonend und preisgünstig entfernt werden kann. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich direkt an die Polizeiwache Hemer zu wenden.

