Start frei für die neue Parkgruppe im „Zaubergarten“

Hemer. Die städtische Kindertageseinrichtung „Zaubergarten“ wird zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 um eine vierte Gruppe erweitert.

Eine neue Waldgruppe oder besser gesagt die erste Parkgruppe für Kinder soll schon Anfang August 2022 starten, damit auch die Anmeldungen erfolgen können, soll es jetzt ganz schnell gehen. Die politischen Beschlüsse im Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt (wir berichteten) und im Aufsichtsrat des Sauerlandparks haben es ermöglicht, dass die städtische Kindertageseinrichtung „Zaubergarten“ zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 um eine vierte Gruppe erweitert wird.

Fragen zur Konzeption der Gruppe können an einem kurzfristig anberaumten Info-Tag am Samstag, 18. Dezember, vor Ort allen Ansprechpartnern gestellt werden. Zu beachten gilt es, dass die Anmeldefrist für das kommende Kindergartenjahr am Freitag, 31. Dezember, abläuft.

Dass die Politik grünes Licht für die Parkgruppe der KTE Zaubergarten gegeben hat, freut Bürgermeister Christian Schweitzer, Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski, Peter Brühmann (Fachbereichsleiter Jugend, Schule, Kultur und Sport), Susanne Rücker und Alexandra Küchler (Leiterinnen des Teams Kindertagesbetreuung) und Katja Krone, Leiterin des Zaubergartens, besonders. „Die Beschlüsse sind nicht nur als Bestätigung einer wohl durchdachten Konzeption zu betrachten, sie sind auch Beleg für das gute Miteinander von Politik und Verwaltung, wenn es darum geht, ein echtes Alleinstellungsmerkmal für die Betreuung der Kinder in unserer Stadt zu realisieren“, resümiert Bürgermeister Schweitzer, „sie lösen natürlich auch viel Betriebsamkeit aus, um den Eltern möglichst detaillierte Informationen an die Hand zu geben.“

Rundgang zum Standort der neuen Gruppe

Das Team der Kindertagesbetreuung habe aber gut vorgearbeitet, damit interessierte Eltern ihre Kinder bis Jahresende anmelden könnten, teilt die Stadt mit. Dafür haben das Team der Kindertagesbetreuung und der Kindertageseinrichtung „Zaubergarten“ eine Informationsveranstaltung ausgearbeitet und laden am Samstag, 18. Dezember, um 10 Uhr in den Sauerlandpark ein. „Aufgrund der Pandemie gilt natürlich auch bei dieser Veranstaltung die 2G-Regel“, kündigen sie an. Daher ist die Teilnahme eine Anmeldung unter Tel. 02372/551-770 oder zaubergarten@hemer.de erforderlich. Treffpunkt wird am Sauerlandpark, Eingang Deilinghofen (Ente), sein.

Bei einem Rundgang wird verdeutlicht, warum die vierte Gruppe als Parkgruppe auf dem Gelände des Sauerlandparks eröffnet wird. „Idee ist es, dass die Kinder sich wie in einer Waldgruppe, überwiegend draußen aufhalten und die Natur erleben“, erläutert Katja Krone. Ergänzend zum Angebot einer regulären Waldgruppe solle diese Gruppe zusätzlich die vielfältigen Möglichkeiten, die der Sauerlandpark bietet, nutzen können (Wasser, Spielplätze, Strandgarten, Imkerverein, etc). Kinder ab drei Jahren werden bis zum Eintritt in die Schule für maximal 35 Stunden (montags bis freitags 7.30 bis 14.30 Uhr) betreut. Und bei schlechtem Wetter? „In der Nähe des Jübergturmes wird für widrige Witterungsbedingungen eine Schutzhütte in Modulbauweise entstehen. Damit wird Hemer die erste Parkgruppe in NRW anbieten“, freut sich auch Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski über das Alleinstellungsmerkmal.

Da das Anmeldeverfahren bereits am 31. Dezember endet, kann für eine Anmeldung ausschließlich das digitale Verfahren (www.hemer.de/kita) genutzt werden. In der Anmeldemaske sollte bei Besonderheiten der Wunsch „Parkgruppe“ angegeben werden. Für Kinder, die bereits über das digitale Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2022/2023 angemeldet wurden, ist das nun erweiterte Angebot gleichwohl eröffnet.

Dazu ist eine erneute Anmeldung über das digitale Anmeldeverfahren sowie eine kurze zusätzliche E-Mail an kindertagesbetreuung@hemer.de erforderlich.

Für Rückfragen zum Anmeldeverfahren steht Susanne Rücker aus dem Bereich Kindertagesbetreuung (02372/551-381 oder s.ruecker@hemer.de) zur Verfügung.

