Startschuss für eine neue Jazz-Reihe in Hemer

Hemer. „Jazz im ZwanzigZehn“ startet am 1. August als neue Kulturreihe.

Mit „Jazz im ZwanzigZehn“ beginnt am Sonntag, 1. August, die neue Kulturveranstaltungsreihe in Hemer mit einer Matinee. Der Hemeraner Schlagzeuger Andreas Ruhnke startet zusammen mit dem Pächter des „ZwanzigZehn“ Stefan Lunkenheimer ein neues Musikprojekt. Jeden ersten Sonntag im Monat laden sie Jazzmusiker aus NRW ein, um das Musikangebot in Hemer zu erweitern und zu verbessern.

Dortmunder SaxophonistWim Wollner zu Gast

Beim Premieren Konzert am Sonntag geben sich die Iserlohner Jazz-Klavierikone Werner Geck sowie der Dortmunder Saxophonist Wim Wollner die Ehre. Beide sind erfahrene und mit allen Wassern gewaschene Vollprofis die durch ihr ideenreiches Improvisationsvermögen zu begeistern wissen. Unterstützt und begleitet werden sie vom begehrten britischen Allroundbassisten Eric Richards sowie von Andreas Ruhnke an den Drums. Swing, Latin, Pop und R’n’B sowie Blues stehen auf der Liste der Profimusiker, die sich dabei aus dem reichhaltigen „American Songbook“ bedienen, sowie Hits, Jazzstandards und Evergreens.

Einlass ist ab 11 Uhr, Beginn um 12 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Für die Teilnahme gelten die 3 G’s der Coronaschutzverordnung.

