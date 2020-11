Stationslauf mit Beispielen für das Teilen

Deilinghofen/Ihmert. Eine Familienrallye in Deilinghofen und ein Martinsspaziergang in Ihmert sorgen für Abwechslung.

St. Martin ganz ohne jede Aktivität? Für viele war das nicht vorstellbar. Zum Glück gab es beispielsweise die Aktion „Laternen Fenster“, aber auch kleinere Corona-konforme Aktivitäten für den Nachwuchs. In Deilinghofen hatte sich der CVJM etwas einfallen lassen.

Schon im Sommer hatte der CVJM mit Rallyes in der schwierigen Zeit begeistert, am Freitag gab es eine Neuauflage. Vom Martin-Luther-Haus aus wurden im Zehn-Minuten-Takt insgesamt 14 Familien auf einen Rundgang mit Stationen geschickt. Die Christoffel-Blindenmission Deutschland hatte den Martinslauf mit den vier Stationen entwickelt, und der CVJM Deilinghofen fand diesen so gelungen, dass er auch in Hemers Osten angeboten wurde. Eingeladen waren die Kinder von „Kids in Action“ und dem Kinderchor „Klangwunder“. Anstelle der sonstigen Angebote wie Gruppenstunden gab es für sie dieses besondere Erlebnis.

Ein Laternen-Liedper QR-Code abspielen

Familie Hoffmann nahm mit Noah und Johanna teil Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Der Stationslauf stand ganz unter dem Motto „Teilen“. An der ersten Station galt es, ein Foto zu teilen. Es sollte von den Familien ein Selfie gemacht werden und dieses an Großeltern, Freunde und Co verschickt, beziehungsweise in den sozialen Medien geteilt werden. Bei der zweiten Station auf dem Hof der Familie Edelhoff ging es ums Teilen von Essen. Dort bekamen die Familien jeweils Martinsbrezeln, die sie dann auf ihrem weiteren Weg unter den Familienmitgliedern teilen konnten. Am Nieringser Weg wartete die dritte Station, bei der es ums Teilen von Geld ging, wurde doch zu Gunsten der Christoffel-Blindenmission Deutschland um eine Spende gebeten. Die abschließende Station fand an der Stephanuskirche statt. Dort wurde der Segen geteilt. Mit einem Knicklicht konnten die Familienmitglieder sich unter einander den Segen Gottes weitergeben. Außerdem erhielt jede Familie eine leere Postkarte. Diese soll zu Hause gestaltet werden und an einen Menschen geschickt werden, der in Zeiten der Corona-Pandemie einsam ist.

Die Martinsmaus Marlon erzählte den Kindern zudem an den Stationen abschnittsweise die Geschichte von St. Martin. Des Weiteren waren QR-Codes abgebildet, die via Smartphone gescannt werden konnten. Dann erklang ein Laternen-Lied, das die Familien bis zur nächsten Station singen konnten. Die Mitarbeiter hatten sich mit dem Martinslauf jede Menge Mühe gegeben. Das Strahlen in den Augen der Kinder, die stolz ihre Laternen durchs Dorf trugen, sprach für sich. Bei derart guter Resonanz überlegt sich der CVJM Deilinghofen, allen voran die Jugendreferentin Doreen Wahl, ob es eine weitere vorweihnachtliche Aktion in der Adventszeit geben wird.

St. Martin hoch zu Rossund Blasmusik in Ihmert

Und auch am anderen Ende Hemers, in Ihmert war St. Martin präsent. Engagierte Ihmerter hatten sich am Samstag für einen Martinsspaziergang auf Abstand verabredet. St. Martin hoch zu Ross schloss sich dem an. Es ging einmal quer durchs Dorf. Die Hufe des Pferdes und Blasmusik lockten viele Ihmerter vor die Haustür, wo man auf dem eigenen Grundstück der Musik lauschte und teilweise auch noch schnell die Laternen rausholte. Dabei konnten sich die Kinder über Martinsbrezeln freuen, die spontan verteilt wurden. Und wer Befürchtungen hatte, dass die Musik nicht regelkonform in Zeiten der Pandemie war, der sei beruhigt. Die Bläser, drei Geschwister, stammten alle aus einem Haushalt und hielten auch den notwendigen Abstand mit ihren Instrumenten.