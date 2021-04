Steinbruch nutzt neue Maschine zur Verpackung

Hemer. Das Steinbruchunternehmen Stricker & Weiken stellt Baustoffe und Zuschlagstoffe, aber auch Futterkalke für Tiere und Dünger her.

Mit einer neuen Maschine kann das Steinbruchunternehmen Stricker & Weiken nun seine Kalkstein-Produkte in Verpackungen jeglicher Größe sortieren und verpacken, wie das Unternehmen mitteilt. Die Feinstmahlungen aus dem Werk in der Becke werden jetzt so hergestellt, dass sie ohne größere Umwege in Baumärkten und somit auch bei Privatleuten landen.

„Wir sind jetzt deutlich variabler darin, welche Mengen wir ausliefern können und können so auch eine ganz andere Kundengruppe mit unseren Produkten ansprechen“, erklärt Vertriebsleiter Dr. Burkhard Ebeling. Mehr als 1000 unterschiedliche Varianten von zusammengemischten Baustoffen könne Stricker & Weiken liefern und so Kundenwünsche besser erfüllen. Aufwendige Prozesse sollen so vereinfacht werden. Von Lkw über Big Packs bis zur handelsüblichen 40 kg schweren Sackverpackung könne das neue Gerät auf das Gramm genau abfüllen. Dafür sei jeder Abfüllpunkt passgenau geeicht. „Ein Mitarbeiter muss nur die Säcke vorbereiten und an die Stutzen hängen. Füllen, bedrucken und verpacken erfolgen vollautomatisch, bis die nötige Tonnage für die Palette erreicht ist“, erklärt Stricker & Weiken den Prozess.

Neben handelsüblichen Baustoffen stellt Stricker & Weiken in seinem Hemeraner Werk auch Futterkalke für Tiere sowie Düngerkalke für Pflanzen und Gräser her und versorgt die Straßenbauindustrie mit sogenannten Zuschlagstoffen. Kunden des Steinbruchunternehmens sind namhafte Zulieferer von Baumärkten, die beispielsweise Estrich-Beton und Mörtel in den Handel bringen, so das Unternehmen.