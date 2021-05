Stelzenläufer und Ballonartist zum Muttertag im Park

Hemer. Zum Muttertag bietet der Sauerlandpark eine Überraschung.

Am kommenden Sonntag ist Muttertag, und aufgrund der Pandemie mangelt es an Ausflugsvielfalt. Ein wenig Abwechslung dürfte eine Aktion des Sauerlandparks bringen. Sowohl ein Stelzenläufer als auch ein Ballonartist werden am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Park unterwegs sein. Alles unter der Berücksichtigung der Hygieneauflagen, wie der Park in einer Mitteilung schreibt.

Beide Künstler wollen mit kleinen Geschenken für ein wenig Freude bei all denjenigen sorgen, die den Weg in den Park finden, heißt es in einer Pressemitteilung des Sauerlandparks weiter. „Der Muttertag ist für alle, für Groß und für Klein ein besonderer Tag. Vielleicht können wir alle dazu beitragen, diesen besonderen Tag noch ein wenig schöner zu machen“, so Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks.

