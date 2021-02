Stephan Meyer bangt um seine Anukka

Hemer. Stephan Meyer ist auf die Unterstützung seiner Hunde angewiesen. Jetzt muss Anukka operiert werden, und seine Versicherungen zahlen nicht.

Für viele Menschen sind Haustiere nicht nur Gefährten, mit denen man zum Beispiel regelmäßig spazieren geht und denen man den Napf füllt, sondern sie haben den Status echter Familienmitglieder. Hunde nehmen da einen besonders großen Stellenwert ein und werden zum guten Kumpel, manchmal sogar zum besten Freund. Für den Hemeraner Stephan Meyer sind seine Hündinnen ebenfalls sein Ein und Alles. Der 36-Jährige ist psychisch krank und leidet an einer Angststörung. Für ihn sind die beiden Labrador-Hündinnen Maiju und Anukka sehr wichtig, um durch den Alltag zu kommen, Maiju ist ein bereits Therapiehund.

Anukka soll später die Aufgaben der bereits älteren Maiju übernehmen, doch jetzt hat sie eine extreme Fehlstellung der Vorderbeine entwickelt, die mittlerweile chronisch ist und in einer Tierklinik operiert werden müsste. Stephan Meyer hat die Hündin bereits in einer Düsseldorfer Tierklinik vorgestellt. „Sie muss operiert werden“, sagt Stephan, „und ich habe sogar zwei Versicherungen“. Jetzt kommt die Schwierigkeit: Die Versicherungen möchten die Kosten von 4800 Euro nicht übernehmen, weil Hündin Anukka für eine Kostenübernahme dieser Operation bei der einen Versicherung noch nicht lange genug versichert ist. Die andere schließt die Kostenübernahme solcher Operationen von vorneherein aus.

Short-Ulna-Syndrombereits stark ausgebildet

Die Diagnose der Klinik ist niederschmetternd: Short-Ulna-Syndrom heißt das Krankheitsbild. Dieses Krankheitsbild beschreibt eine Wachstumsstörung des Unterarms und kann Hunde aller Größen und Rassen betreffen. Aufgrund verschiedener Ursachen kommt es zu einem verfrühten Schluss der Wachstumsfuge von Radius oder Ulna. Da beide Unterarmknochen auf ein paralleles Wachstum angewiesen sind, kommt es durch den Schluss einer Wachstumsfuge zu einer Störung, denn der Radius wächst weiter, wird jedoch von der stagnierenden Ulna in einen Bogen gezogen. Als eine Folge dieser Achsenabweichung folgt auch die Vorderfußwurzel der Wachstumsbewegung und dreht sich sowie die Pfote nach außen.

Bei Anukka ist die Krankheit bereits stark ausgebildet, der untere Gliedmaßenbereich ist stark nach außen gedreht. Bei der Hündin geht es laut Tierklinik darum, die Fehlstellung operativ zu richten, damit der Hund schmerzfrei durchs Leben gehen kann und sich keine weiteren Krankheitsbilder entwickeln, die aus der Fehlstellung der Beine resultieren. Die Barmenia-Krankenkasse lehnt die Übernahme der Kosten ab, da Stephan Meyer zwar eine spezielle OP-Versicherung hat, die aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht greift. Anukka ist jetzt zehn Monate dort versichert, müsste es aber bereits 18 Monate sein. Stephan Meyer hat zudem schon länger eine zweite Versicherung bei PetPlan, aber die haben die Übernahme der Kosten bei dieser Diagnose grundsätzlich komplett rausgenommen. So steht es auch im Vertrag. So hat der Hemeraner jetzt ein großes Problem, denn er benötigt im Lebensalltag die Unterstützung durch die Hunde. „Einkaufen konnte ich lange Zeit nur kurz vor Ladenschluss“, sagt er, aber er hat Maiju auch schon in die Post geschickt, um dort ein Paket abzugeben. „Dort gab es nur einen Eingang, da konnte ich nicht reingehen“. Das sind nur kleine Beispiele. Dazu kommen Panikattacken. Seit 2015 ist Stephan Meyer Frührentner und auf die Unterstützung der Tiere angewiesen.

Wer helfen möchte, kannsich in der Redaktion melden

Wer dem Hemeraner und seiner Hündin Anukka in irgendeiner Form helfen möchte, kann sich gerne per E-Mail in der IKZ-Redaktion melden: red.hemer@ikz-online.de.