Stephanus-Kindertagesstätte wechselt den Träger

Deilinghofen. Kirchengemeinde Deilinghofen gibt administrative Aufgaben an den Trägerverbund des evangelischen Kirchenkreises Iserlohn ab.

Die Kirchengemeinde Deilinghofen hat sich dazu entschlossen, die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Stephanus an den Trägerverbund des Kirchenkreises Iserlohn abzugeben. Seit Gründung des Kindergartens im Jahr 1951 ist die Gemeinde schon Träger der Einrichtung. Da sich die administrativen Leitungsaufgaben in den vergangenen Jahren immer mehr erhöht haben, hat sich die Gemeinde für diesen Schritt entschieden. Dies bedeutet auch Entlastung für die Ehrenamtlichen, die sich vorher um diese Aufgaben gekümmert haben.

Verantwortung lag bisher beim ehrenamtlichen Presbyterium

„Die Zukunft der Stephanus-Kindertageseinrichtung liegt der Evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen sehr am Herzen“, betont Pfarrer Manuel Janz. Die Gemeinde wolle weiterhin an Entscheidungen beteiligt sein, die die Kita betreffen. Aus diesem Grund sollen Deilinghofer Vertreter auch in den Entscheidungsgremien vertreten sein.

Der Kindergarten ist eine große Einrichtung mit fünf Gruppen, durchschnittlich 105 Kindern und 18 festangestellten Mitarbeiterinnen – damit ist er an sich schon ein mittelständisches Unternehmen, beschreibt die Gemeinde. Die Personal- und Finanzverantwortung für dieses „Unternehmen“ liege bisher beim Presbyterium, das überwiegend aus ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/innen besteht. „Gerade während der Coronapandemie, als die ohnehin schon anspruchsvollen Herausforderungen an den Betrieb dieser großen Kita noch weiter gestiegen sind, hat sich das Presbyterium viele Gedanken gemacht,wie die Kita für die nächsten Jahre gut aufstellt werden kann“, erklärt die Gemeinde den Schritt. So hat das Presbyterium nun entschieden, die Betriebsführung an den „Trägerverbund evangelischer Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn“ zu übergeben.

Der Übergang ist zum Kindergartenjahr 2021/22 geplant. Die Geschäftsführung liegt dann beim Trägerverbund, dem bereits 22 Einrichtungen im Kirchenkreis angehören. Die intensive Zusammenarbeit der Kirchengemeinde mit den Kindertageseinrichtungen ist dem Presbyterium wichtig – dazu gehören die seelsorgliche Begleitung der Kinder mit ihren Familien und der Mitarbeiterinnen, das Angebot von Gottesdiensten und Andachten und die Begleitung der religionspädagogischen Arbeit. „An all dem wird sich nichts ändern“, so die Mitteilung.

Gemeinde hat weiterhin Einfluss auf Entscheidungen

Auch die pädagogischen Konzepte der Kindertageseinrichtung und die Mitarbeiterinnen bleiben gleich, ebenso die enge Verbindung mit der Kirchengemeinde und die evangelische Trägerschaft. Die Kirchengemeinde wird weiterhin die gleichen finanziellen Mittel zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen bereitstellen wie bisher und wird auch in Zukunft bei der Besetzung von Leitungsstellen beteiligt und mit einer Person im Rat der Tageseinrichtung vertreten sein. „All das wird auf jeden Fall bestehen bleiben!“, betont Pfarrer Manuel Janz im Namen des Presbyteriums und fügt hinzu: „Mit dieser Entscheidung können wir eine verlässliche und professionelle Personal- und Finanzverantwortung bei den immer noch steigenden Anforderungen an das Management für die Zukunft sicherstellen.“

Die Leitungen und Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen sowie der Elternrat wurden in einer Versammlung über den geplanten Trägerwechsel informiert. Die Eltern der betreuten Kinder sind per Briefpost am 27. Januar persönlich informiert worden. Für die Erzieherinnen und die Kinder ändere sich nichts: Die Anstellungsverhältnisse werden so übernommen, wie sie bestehen; an den Gruppenstrukturen und den Bezugspersonen werde ebenfalls nichts verändert.

Pfarrer Janz teilt mit, dass man für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung steht: „Wir wissen, dass so ein Trägerwechsel Fragen aufwerfen kann, und wollen gerne helfen, dass Mitarbeiterinnen und Eltern den Schritt gut mitgehen können.“ Ein Kontakt besteht über 02372/556366-3, gemeindebuero@stephanus-kirche.de. Informationen sind auch der Internetseite www.stephanus-kirche.de zu entnehmen.