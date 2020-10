Stephanus-Kita stellt sich vor

Deilinghofen. Eltern, die ihr Kind für das Kindergartenjahr 2021/22 anmelden und zuvor das Familienzentrum Meilenstein und das Team kennenlernen möchten, Informationen zum Bildungskonzept, zu Leistungen des Familienzentrum und Antworten auf ihre Fragen haben möchten, lädt das Familienzentrum in Deilinghofen herzlich am Mittwoch, 21. Oktober, ein. In der Zeit von 14.15 bis 18 Uhr können Eltern im Rahmen eines eingeschränkten „Tages der offenen Tür” die Stephanus-Kindertagesstätte besichtigen.

Claudia Heetfeld vom Fachbereich Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege wird auch anwesend sein und beraten. Eltern, die die Kita bereits kennen, keine Informationen benötigen, werden aufgrund der Pandemie gebeten, vom Besuch Abstand zu nehmen. Für den 21. Oktober wird um Anmeldung unter 02372/556366-22 oder gebeten. Eltern, die bereits eine Mail erhalten haben, müssen sich nicht nochmals melden.

Die Stadt Hemer hat zum 1. Oktober ein zentrales Anmeldeverfahren für das Kita-Jahr 2021/22 eingerichtet. Alle Eltern müssen ihr Kind auf der Seite www.hemer.de bis zum 15. Januar 2021 anmelden. Dies sollten auch alle Eltern tun, die ihr Kind bereits schriftlich in der Stephanus-Kindertagesstätte angemeldet haben, da bei der Online-Anmeldung mehr Angaben abgefragt werden.