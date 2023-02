Stiftungs-Konzert mit drei Stipendiaten in Hemer

Hemer. Caroline Nobst, Timon Knöll und Ievgeniia Iermachkova gastieren beim Konzert der Sparkassen-Stiftung in Hemer.

Die Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden für die Stadt Hemer lädt am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis bei freiem Eintritt in das Jugend- und Kulturzentrum am Park ein. Es konzertieren Stipendiaten der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung aus Herdecke. Unterstützt wird das Konzert von der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung, dem Kulturbüro und der Musikschule der Stadt Hemer. Timon Knöll (Klarinette), Ievgeniia Iermachkova (Klavier) und Caroline Nobst (Harfe) gastieren in Hemer.

Begabtenförderung

Der in Stuttgart geborene Klarinettist Timon Knöll erhielt im Alter von neun Jahren seinen ersten Klarinettenunterricht an der Musikschule Korntal-Münchingen. Bereits mit 14 Jahren stand er mit dem Klarinettenkonzert von W. A. Mozart zum ersten Mal als Solist auf der Bühne. 2018 begann er sein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen bei Prof. Nicola Jürgensen. Ergänzt wird seine Ausbildung durch zahlreiche Meisterkurse. Timon Knöll wurde durch ein Stipendium der Alfred und Cläre-Pott-Stiftung gefördert und ist aktuell Stipendiat der Begabtenförderung des Cusanuswerks sowie bei Live-Music-Now Rhein Ruhr.

+++ Lesen Sie auch: Hemer Entd(r)eckertage starten wieder am 17. März +++

Die Pianistin Ievgeniia Iermachkova schloss im Jahr 2013 die Ukrainische Nationale Musikakademie erfolgreich ab und absolvierte im Anschluss den „Master of Music Professional Performance“ bei Prof. Hisako Kawamura und „Master of Music Duo für Pianisten / Instrumental“ in der Klasse von Evgeny Sinaiski an der Folkwang Universität der Künste Essen. Ievgeniia Iermachkova ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe.

Caroline Nobst aus Aachen begeisterte sich bereits im Alter von fünf Jahren für das Klavierspiel. Zusätzlich erhielt sie Cello-Unterricht und war Sängerin im Landesjugendchor Sachsen-Anhalt. Im Alter von neun Jahren begann sie, Harfe zu lernen. Seit 2015 ist sie Schülerin von Prof. Han-An Liu und seit 2018 Studentin im Fach Harfe an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Harfenistin in Orchestern

2019 gab sie ihr Debüt als Solistin an der Harfe mit Orchesterbegleitung im Theater der Stadt Aachen. Neben ihrem Studium nimmt Caroline klassischen Gesangsunterricht und nahm zusätzlich an Workshops für Jazzgesang teil. Dadurch, und durch Meisterkurse bei Jazzharfenist Park Stickney, sammelte sie zahlreiche Erfahrungen im Jazz/Pop-Genre.

+++ Auch interessant: Kriminalität in Hemer: Hemmschwelle für Gewalt ist gesunken +++

Caroline Nobst gastiert in vielen Orchestern als Harfenistin und ist Mitglied im Jugendsinfonieorchester der Tonhalle Düsseldorf.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer