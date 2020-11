Stilles Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewalt

Hemer. Traditionelle Gedenkfeiern zum Volkstrauertag fallen am Sonntag aus. Der Bürgermeister wendet sich an die Hemeraner.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich Vereine und Stadt dazu entschlossen, die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag ausfallen zu lassen. Nur in kleinen Rahmen sollen Kränze an den Ehrenmalen abgelegt werden.

Zu den Ehrenstätten gehören neun Kriegsgräberstätten, davon sechs auf den Friedhöfen an der Kantstraße, in Niederhemer, am Waldfriedhof, in Ihmert, Frönsberg und Deilinghofen. Eine weitere findet man auf dem Kirchplatz der Stephanus-Kirche. Zudem gibt es die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsopfer auf dem Duloh und am Höcklingser Weg (Kriegsgefangene des Lagers Stalag VI A). Die zehn Ehrenmale stehen in Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke und Westig, Dazu kommen das Ehrenmal der Vertriebenen und das Mahnmal Stalag VI A und der jüdische Friedhof am Perick.

Um die Wichtigkeit dieses Tages zu betonen, wendet sich Bürgermeister Christian Schweitzer mit einem Grußwort an die Bürger der Stadt.

Ein Tag des Erinnerns und des Innehaltens

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Damen und Herren ,

der Volkstrauertag ist ein Tag des stillen Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewalt in unserem Land – und in dieser Welt. Es ist ein Tag des Erinnerns, des Innehaltens und des Besinnens. Es ist ein Tag, der uns zur Versöhnung, Verständigung und zum Frieden mahnt.

Der Volkstrauertag wurde 1922 durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ins Leben gerufen. Ursprünglich sollten die Menschen den Gefallenen und den Opfern des Ersten Weltkrieges an diesem Tag gedenken. Nicht die „befohlene“ Trauer war das Motiv, sondern die Solidarität mit den Hinterbliebenen und Angehörigen.

Versöhnung und Verständnis sollten an diesem Tag in den Menschen hervorgerufen werden. Bereits weniger als zwei Jahrzehnte später brach ein weiterer Weltkrieg aus, der noch mehr Elend und Schrecken verbreitete. Über 50 Millionen Menschen ließen ihr Leben auf allen Seiten. Unter der Macht der Nationalsozialisten erfolgten unvorstellbare Gräueltaten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann der weltweite Wettstreit zwischen Ost und West. Der Kalte Krieg führte dazu, dass 1961 die Berliner Mauer errichtet wurde und fast drei Jahrzehntebestehen blieb. Heute dürfen wir dankbar sein für mehr als 30 Jahre Frieden in unserem Land. Die Fragen nach dem Sinn des Volkstrauertages ist daher in den letzten Jahren immer wieder angefacht worden.

Benötigen wir hier und heute in Deutschland und in Europa noch einen Volkstrauertag? Die Antwort ist ganz klar: ja. Mit den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Erinnerung, das Gedenken und die Betroffenheit der Generationen verändert. Immer weniger Zeitzeugen können in den Familien über die ganz persönlichen Erfahrungen des Krieges berichten.

Schüler stärker amVolkstrauertag beteiligen

In Zukunft möchte ich daher vor allem auch die Schülerinnen und Schüler unserer Stadt stärker beim Volkstrauertag beteiligen. Uns allen muss bewusst sein und bleiben, dass der Frieden in Deutschland und Europa nicht selbstverständlich ist. Erst in den vergangenen Wochen und Monaten erschütterten uns zahlreiche Gräueltaten weltweit. Wien, Nizza, Lyon, Paris, Dresden, Afghanistan, Pakistan, Syrien, Nigeria, Somalia, Irak und unzählige weitere Orte waren in den letzten Monaten Schauplätze der Gewalt, des Hasses und des Terrors – und forderten tausende Tote.

Daher sollten wir an dem heutigen Tag nicht nur zurückblicken auf zwei Weltkriege, sondern vor allem auch die Gegenwart wahrnehmen. Jeder von uns muss für den Frieden einstehen und so einen kleinen aber wichtigen Beitrag leisten, um den Frieden zu sichern und die Menschen zu vereinen. Die üblichen Gedenkveranstaltungen sind in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie leider nicht möglich. Umso dankbarer bin ich, dass wir insbesondere durch die Unterstützung vieler Ehrenamtlicher zumindest im kleinsten Kreise in Hemer Kränze niederlegen – als Gedenken im Stillen. So ist es unsere Pflicht, den Frieden weiter in die Welt zu tragen.“