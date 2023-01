Streit ums Parken: Iserlohner bespuckt und bedroht Hemeraner

Hemer/Iserlohn/Menden. Bei einem Streit ums Parken soll ein 19-Jähriger aus Iserlohn am Mittwoch einen 37-jährigen Autofahrer aus Hemer bespuckt und bedroht haben.

Ein 37-jähriger Hemeraner war am Mittwochmorgen in Menden unterwegs und parkte seinen Wagen an einem Supermarkt an der Unteren Promenade ein, so der Polizeibericht. Kurz darauf rangierte der 19-jährige Iserlohner seinen Wagen dicht daneben. Der erste Autofahrer stieg aus und bat den Jüngeren, etwas mehr Abstand zu lassen, damit seine Beifahrerin aussteigen könne.

Angeblich schwarzen Teleskopschlagstock gezogen

Das passte dem 19-Jährigen offenbar überhaupt nicht. Er reagierte aggressiv, zog angeblich einen schwarzen Teleskopschlagstock, fuhr ihn mit einer ruckartigen Bewegung aus und ging mit drohenden Worten und Gesten auf den anderen Autofahrer zu. Der flüchtete in sein Auto.

19-Jähriger bespuckt anderen Fahrer

Durch die offene Scheibe spuckte der 19-Jährige den anderen Fahrer an, worauf der 37-Jährige einige Meter wegfuhr und die Polizei rief.

Polizei findet keine Waffe

Der Polizei gegenüber räumte der 19-Jährige nur das Spucken ein - angeblich ein „Versehen“. Aber er lasse sich nun einmal nicht „dumm anmachen“. Die Polizei durchsuchte den Wagen, fand jedoch keine Waffe.

