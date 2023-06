Stromausfall nach Trafobrand in Teilen von Hemer

Aus sicherer Entfernung löschte die Feuerwehr den Trafobrand an der Straße Unter dem Ufer.

Hemer. Welche Auswirkungen ein Feuer in einem Trafo in Hemer für einige Stadtteile hat.

Nach einem Brand in einer Trafostation ist in Teilen von Sundwig und Deilinghofen in der Nacht zu Samstag der Strom ausgefallen. Feuerwehr und Stadtwerke sind vor Ort.

Gegen 22 Uhr ist die Feuerwehr zu dem brennenden Trafo an der Straße Unter dem Ufer im Hönnetal ausgerückt. Das Feuer ist unter Kontrolle; Nachlöscharbeiten laufen noch. Zur Brandursache war in der Nacht noch nichts bekannt.

Mittlerweile sind auch die Stadtwerke als örtlicher Energieversorger vor Ort. Wie lange der Stromausfall noch dauert, ist derzeit noch unklar: Der Versorger versucht, die Stromversorgung über andere Leitungen zu schalten.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um einen Patienten, der eine dauerhafte Sauerstoffversorgung braucht, und der vom Stromausfall betroffen war.

