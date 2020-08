„Sunbrass“ und Clown Samstag in Hemer

Hemer. Sie Veranstaltungsreihe „Samstags in Hemer“ startet am 29. August.

Vielen Hemeranerinnen und Hemeranern ist die Veranstaltungsreihe aus den 90er Jahren noch gut in Erinnerung geblieben: „samstags in Hemer“. Das Kulturbüro der Stadt Hemer lässt sie jetzt wieder aufleben. An den Samstagen , 29. August, am 12. sowie am 26. September werden zwischen 10 und 13 Uhr rund um den Neuen Markt (Hauptstraße/Ecke An der Steinert) Live-Musik und Straßenkünstler für Abwechslung sorgen.

Da das kulturelle Angebot aufgrund der Einschränkungen und Verordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie enorm spärlich ausfällt, hat sich Kulturbüro-Leiter Martin Hofmann überlegt, die kleine aber feine Kulturreihe zu reanimieren. Schließlich hat er nicht viele Möglichkeiten, öffentliche Veranstaltungen unter den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen zu organisieren. „Deshalb hat sich die Neuauflage von ,samstags in Hemer‘ quasi aufgedrängt, denn unter freiem Himmel bietet der Bereich rund um den Wochenmarkt bis zum Hademareplatz genug Raum, um das Abstandsgebot zu wahren und beim Wochenendeinkauf oder einfach beim Verweilen in der Innenstadt unterhalten zu werden“, begründet Hofmann.

Für die Premiere am Samstag, 29. August, von 10 bis 13 Uhr, hat er die Hemeraner Band „Sunbrass“ und den Clown „tiftof“ gewinnen können. „Sunbrass“ ist die vierköpfige Marching Band aus Hemer, bestehend aus Tuba, Clarinette, Tenorsaxphon und Drums. „Sunbrass“ spielt mit Spaß Welthits und Evergreens, die jeder kennt und öffnet Herzen. Das Repertoire von Clown „tiftof“ reicht von Zauberei, Jonglage, Clownerie, Ein- und Hochradakrobatik bis hin zum Feuerzauber. Mit witzigen Kommentaren, seinen komischen Verrenkungen und Slapstick-Einlagen gewinnt „tiftof“ fesselt er die Zuschauer mit einer spannenden Mischung aus Artistik, Zauberei und clownesken Aktionen.