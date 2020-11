Sundwiger Messingwerk ist jetzt verkauft

Das Sundwiger Messingwerk gehört jetzt nicht mehr zur Diehl-Gruppe Nürnberg, sondern der Beteiligungsgesellschaft Deutsche Invest Mittelstand (DI Mittelstand). Mit Wirkung zum 4. November ist der im Sommer angekündigte Verkauf (wir berichteten) vollzogen worden. Über einen Verkauf des Band- und Drahtbereichs durch Diehl Metall war schon seit 2019 spekuliert worden.

Am 19. Juni 2020 waren die entsprechenden Vereinbarungen zur Übernahme der Unternehmen Sundwiger Messingwerk GmbH & Co KG (inklusive der Tochtergesellschaft in Shenzhen/China) und The Miller Company unterzeichnet worden. Die als Anteilsgeschäft („Share Deal“) ausgelegte Transaktion sollte schon im Sommer zum formellen Abschluss kommen. Jetzt bestätigt Diehl Metall den Vertragsabschluss. „Die Transaktion gewährleistet, dass die Unternehmen in unveränderter Struktur und in voller operativer Funktionsfähigkeit an den neuen Gesellschafter übergehen“, teilt Michael Nitz, Leiter Marketing und Kommunikation, mit.

Geschäftsmodell unverändert fortführen

Die DI Mittelstand investiert Vermögen europäischer Unternehmerfamilien und unterliegt – anders als übliche Fund-Investoren – nicht von vornherein zeitlich begrenzten Haltefristen für die Portfoliogesellschaften. „Als aktiver Investor mit langfristiger Ausrichtung unterstützt DI Mittelstand seine Portfoliounternehmen sowohl mit Kapital als auch mit operativem und strategischem Know-how, um nachhaltiges und profitables Wachstum zu sichern. Das Geschäftsmodell Walzfabrikate mit dem Stammwerk Sundwiger Messingwerk und den zwei Auslandsstandorten wird unverändert fortgeführt“, so das Unternehmen.

Die 1902 gegründete Diehl-Gruppe hatte 1958 zunächst eine Minderheitsbeteiligung am Sundwiger Messingwerk und hat es dann 1967 komplett übernommen. Das Sundwiger Messingwerk als Teil der Diehl Metall fertigt und vertreibt Kupferlegierungen in Form von Bändern und Drähten für international angesiedelte Kunden. Zur Bearbeitung des chinesischen Markts wurde 1999 ein Schneid- und Service-Center im chinesischen Shenzhen gegründet. Die ebenfalls verkaufte „The Miller Company“ in Meriden, Connecticut/USA, zählt nach Eigenangaben zu den Marktführern im Bereich von Kupferbändern aus verschiedenen Legierungen und ist ein Spezialhersteller von Phosphorbronze in den USA. Der Betriebsrat hat bei einem „Share Deal“ keine Mitbestimmungsrechte, weil es sich nicht um einen Betriebsübergang handelt, sondern einen Eigentümerwechsel.

Diehl Metall gibtGeschäftsfeld auf

„Für Diehl Metall ist die Abgabe des Geschäftsfelds Walzfabrikate der erfolgreiche Abschluss eines strukturierten Verkaufsprozesses im Rahmen der Fokussierung des Geschäftsportfolios im Teilkonzern. Mit der Transaktion übergibt Diehl Metall ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld in die Hände eines neuen Gesellschafters“, so Unternehmenssprecher Michael Nitz.