Symbiose aus Kunst und Literatur in der Stadtbücherei Hemer

Hemer. Maler Jan-Dirk Schulte stellt 28 Ölgemälde in der Bücherei aus. Er verkauft sie für 2 Cent pro Quadratzentimeter für den guten Zweck.

Eine Symbiose aus Kunst und Literatur erwartet die Besucher der Stadtbücherei Hemer. Maler Jan-Dirk Schulte stellt in der Bücherei seine Werke aus. Der gebürtige Hemeraner, der mittlerweile in Nachrodt lebt, zeigt 28 Ölgemälde und diese hauptsächlich im Treppenhaus der Bücherei.

Dabei arbeitet Schulte, der im Hauptberuf Sozialpädagoge ist, mit einer eigenen Lasurtechnik, was seine Bilder so individuell macht. In mehreren Schichten trägt er die Farben auf. Durch die Lasur gewinnen die Werke an Leuchtkraft. Bei den Motiven ist Schulte, der seit seinem 15. Lebensjahr malt, nicht festgelegt, findet aber in der Natur Farben und Stimmungen, die in ihn besonders inspirieren. So hat er unter anderem einen Werkzyklus zur Abholzung der heimischen Wälder, die er gerne bei Spaziergängen durchstreift, geschaffen. Meist malt er an der Staffelei kleinformatige Bilder.

Erlös für den guten Zweck

Die Ausstellung mit dem Titel „2 Cent pro Quadratzentimeter“ ist noch bis Ende Juni zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu bestaunen. Der Titel ist bei Schulte Programm. Seine Werke verkauft er wirklich jeweils für zwei Cent pro Quadratzentimeter. So ist einerseits Kunst für jeden erschwinglich, andererseits möchte er sich an den Werken nicht bereichern.

„Ich male die Bilder, weil mich das ausfüllt“, so seine Erklärung. Mit dem Geld, was er für seine Bilder bekommt, unterstützt er Ärmere. Beispielsweise konnten sich der Iserlohner Verein Flaschenkinder und die Neven-Subotic-Stiftung in der Vergangenheit unter anderem über Spenden freuen.

