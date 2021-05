Syrerin spendet dem Parkheim in Hemer Herzen zum Muttertag

Die aus Syrien stammende Sally Aslambouli hat die hölzernen Herzen mit der Hilfe ihrer Kollegen gefertigt. Am Muttertag werden die Herzen an die Bewohner der Awo-Senioreneinrichtung am Friedenspark übergeben. Birgit Frühauf vom Sozialen Dienst und Miriam Remmert von der Migrationsberatung freuen sich.