Tänzerisch durch die Corona-Krise

Hemer. Die Ballettschule am Sauerlandpark startet Tanzsessions für die ganze Familie in Wohnzimmer oder Garten.

Für die Dehnübungen eignet sich der Türrahmen bestens, das Gleichgewicht wird auf Baumstämmen geschult, das Geländer im Flur ersetzt die Ballettstange: Not macht erfinderisch, auch oder vor allem in Corona-Zeiten. So versuchen einige heimische Sportschulen und Fitnessstudios, ihren Mitgliedern trotz geschlossener Trainingsflächen und gestrichener Kurse ein sportliches Angebot für daheim zu machen. Ein Beispiel dafür liefert die Ballettschule am Sauerlandpark. Mit Live-Streams im Internet und kleinen Wettbewerben will sie die Kinder fit halten und vor allem Abwechslung daheim anbieten.

„Die Familien müssen den Tag bis zum Abend ausfüllen, da wollen wir aktiv und sportlich etwas anbieten“, sagt Leiterin Alexandra Moneke. So ging die Schule gleich nach der durch die Kontaktsperre angeordneten Schließung online und versorgt seither Schülerinnen und ihre Familien über einen geschlossenen Mitgliederbereich, so wie alle Interessierten auch über Social Media mit Tutorials und Tagesaufgaben zum Mitmachen. Außerdem werden Live-Streams angeboten. Für die Übungen werde dabei nicht viel Platz benötigt und auch auf die Wohnungseinrichtung werde Rücksicht genommen. Technisch greift die Ballettschule dabei auf die Möglichkeiten zurück, die jeder Smartphone-Nutzer hat. „Das Ganze geschieht ungestellt und ungefiltert. Es wird das Handy gezückt und ein Video gemacht“, berichtet Alexandra Moneke.

Viele positive Rückmeldungen aus den Familien

Die Ballettschule am Sauerlandpark hält ihre Kinder mit Trainingsaufgaben und kleinen Wettkämpfen fit. Foto: Privat / IKZ Hemer

Die Rückmeldungen aus den Familien sind durchweg positiv. „Vor den Ferien haben viele Kinder erst die Schulaufgaben gemacht, um dann an der Ballettschul-Challenge teilzunehmen“, sagt die Schulleiterin. Rückkopplung erhält sie durch eigene Filmbeiträge oder Fotos aus den Familien, die manchmal lustig, manchmal zuckersüß und manchmal richtig beeindruckend seien. Schüler hätten eigene Challenges entwickelt. Wer seine Bilder im Internet nicht öffentlich stellen wolle, der könne geschützte Mitgliederbereiche nutzen. Auch in den Osterferien wird durchgetanzt. Am Sonntag gab es beispielsweise eine „Oldschool-HipHop-Workout-Party“ für die ganze Familie.

„Das Wichtigste aber ist, alle diese Beiträge machen Mut. Wir versuchen ganz viel Positives in die Familien zu bringen“, betont Alexandra Moneke. Manche Kinder dürften das Haus derzeit nicht verlassen, weil sie Risikopatienten seien. Durch das Internet gelinge der Austausch mit den Schülern, das motiviere ungemein.

Motivierend ist auch die weltweite Bewegung, die sich durch Corona entwickelt hat. Viele Tänzer/innen auf der ganzen Welt verbinden sich zur Zeit unter dem „#weitertanzen“ und zeigen, wie sie mit der unterrichtsfreien Zeit umgehen und sich fit halten. So steht die Ballettschule am Sauerlandpark unter anderem im Austausch mit einer Tanzschule in den USA und in Finnland.