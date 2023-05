„Tag der Pflege“ gibt Schülern in Hemer wichtige Einblicke

Hemer/Kreis. Ein „Tag der Pflege“ des Märkischen Kreises soll Schülern die Berufe vorstellen. Premiere ist in Hemer.

Rund um die Ausbildungswege in der Pflege informiert der neue „Tag der Pflege“. An verschiedenen Stationen, u.a. mit einer VR-Brille, kann der Pflegeberuf erlebt werden. Das Pilotprojekt für Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse startet am 17. Mai in Hemer. Zweiter Termin ist am 6. Juni in Lüdenscheid. Beim neuen „Tag der Pflege“ für Schüler gibt es spannende Einblicke in den pflegerischen Ausbildungs- und Arbeitsalltag. Möglich wird es zum Beispiel durch das Eintauchen in virtuelle Realität und Praxisangebote in Kliniken und Seniorenzentren.

+++ Lesen Sie auch: Wie eine kleine Baustelle in Hemer den Verkehr lahmlegt +++

Erster Termin ist am Mittwoch, 17. Mai, von 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr, in Hemer (Treffpunkt an der Europaschule am Friedenspark). Eine vorherige Anmeldung zu den Veranstaltungen über die eigene Schule ist notwendig.

Fünf Stationen in Pflegeheimen und Kliniken

Der Märkische Kreis hat zusammen mit renommierten Partnern aus der Pflege sowie dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und der Agentur für Arbeit den „Tag der Pflege“ als Pilotprojekt ins Leben gerufen. Vom Treffpunkt aus rotieren die jungen Menschen am Veranstaltungstag zwischen insgesamt fünf Stationen. In Pflegeeinrichtungen und Kliniken gibt es die Chance, den Pflegeberuf praxisnah kennenzulernen. So können sich die Jugendlichen zum Beispiel beim Verbände anlegen, bei der Kontrolle der Vitalzeichen oder dem Umgang mit Rollstuhl und Rollator ausprobieren. Auch der Austausch mit Azubis und Praxisanleitern gibt wichtige Antworten, auf die Frage, was es bedeutet, in der Pflege zu arbeiten. Unter jobnavi-mk.de/tag-der-pflege können sich Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern detailliert über die jeweilige Veranstaltung informieren.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer