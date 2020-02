Tanztee 50plus feiert Karneval

Hemer. Zum beliebten „Tanztee 50plus“ laden die Mitglieder des Seniorenbeirates am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr in das Jugend- und Kulturzentrum am Park ein. Ganz im Zeichen von Karneval, freuen sich die Organisatoren über jeden kostümierten Gast und gemeinsam fröhlich zu feiern. Die Veranstalter betonen aber, dass es beim Tanztee wie immer ungezwungen zugehen soll, daher ist eine Verkleidung kein Muss. Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kaffee und Gebäck sind inkludiert.