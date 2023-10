TaP Hemer: „Die Kuscheltier-Entführung“ feiert Premiere

Das Theater am Park Hemer probt für das neue Stück "Die Kuscheltiere-Entführung.

Hemer. Die Aufführungen des Theater am Park finden am 21. und 22. sowie am 28. und 29. Oktober statt. Krimikomödie ist ab sechs Jahren geeignet

Das Theater am Park (TaP) feiert am Samstag, 21. Oktober, im Jugend- und Kulturzentrum Premiere mit ihrem Stück „Die Kuscheltier-Entführung“ von Kai Hinkelmann. Weitere Aufführungen sind für Sonntag, 22. Oktober, sowie für Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, geplant. Samstag starten die Vorführungen jeweils um 19 Uhr, sonntags um 18 Uhr.

Inhaltlich geht es bei dem Stück um zwei Frauen, Sophie und Sonja. Diese haben sich ihren langgehegten Traum erfüllt: einen eigenen Stofftierladen. Nur an ihre Ware kommen sie nicht ran. Ihnen fehlt schlichtweg das Geld, um die Stofftiere beim Zoll auszulösen. Unter Alkoholeinfluss beschließen sie, den Besitzer der Bank, die ihnen jeglichen Kredit verwehrt, zu entführen – für die Zuschauer wird es spannend.

Ungeahnte Verwicklungen

Allerdings werden sie selbst Opfer einer Erpressung, legen sich zudem noch mit der Polizei an und wissen letztlich nicht mal mehr, wen sie eigentlich entführen wollten – und wen nicht. Geeignet ist das Stück für Besucher ab sechs Jahren, so teilt es der Verein mit. Wer sich Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro sichern möchte, hat dazu im Buchladen am Neuen Markt und über die Homepage www.tap-hemer.de die Gelegenheit. Es wird auch eine Abendkasse geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer