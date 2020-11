Hemer. Taschendiebe waren am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr in einem Blumengeschäft an der Urbecker Straße im Einsatz. Kurz nach dem Verlassen des Geschäftes bemerkte eine 54-jährige Kundin, das ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche steckte. Zeugen können sich unter 02372/90990 bei der Polizei melden.