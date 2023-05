Taschendiebe in Hemer: Frauen beim Einkaufen bestohlen

Hemer. Zweimal waren am Wochenende Taschendiebe in Hemer erfolgreich. Einer 67-Jährigen und einer 80-Jährigen wurden Wertsachen gestohlen.

Zwei Frauen sind in Hemer Opfer von Taschendieben geworden, berichtet die Polizei.

Am Freitag zwischen 16.15 und 16.30 Uhr bestahlen Unbekannte eine 67-jährige Hemeranerin. Sie hatte an einem Geldautomaten am Nöllenhof-Center Geld abgehoben und ihre Geldbörse in ihrem Rollkoffer verstaut. Im Kassenbereich eines Supermarktes stellte sie fest, dass der Rollkoffer geöffnet wurde und das Portemonnaie weg war.

Eine 80-jährige Frau aus Hattingen hatte am Samstag ihre Handtasche beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße an den Einkaufskorb gehängt. Vermutlich zwischen 14.20 und 14.40 Uhr im Bereich des Gemüsestandes muss ihr jemand die Tasche samt Geldbörse und Handy vom Wagen genommen haben.

